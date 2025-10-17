Администрация Трампа подготовила план по передаче оружия Украине, если Трамп предоставит такое распоряжение.

Во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки США в Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговора.

В то же время, два источника поделились с изданием, что не стоит ожидать, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября, глава Белого дома согласится предоставить оружие американского производства, которое может изменить ход игры. Также они предостерегли, что ситуация всегда может измениться, когда президент останется наедине с украинцами.

По словам американских чиновников, в течение последних недель президент США как публично, так и частным образом проявлял большую готовность позволить Украине получить ракеты большой дальности.

Более того, говорится в материале, администрация Трампа подготовила планы по предоставлению оружия Украине на случай, если Трамп даст соответствующий приказ. Они подчеркивают, что американский лидер может сделать это в любой момент, если посчитает это нужным.

По словам чиновников, Трамп воздерживался от принятия решения, поскольку надеется узнать от президента Украины Владимира Зеленского, как именно он планирует использовать ракеты.

Издание поделилось, что президент Украины и его ближайшие помощники, описали данное оружие, которое имеет дальность действия более 1600 км, как такое, что может изменить ход войны против России.

Также они заявили, что рассматривают возможность его получения как привлекательную угрозу, которая, как надеется Зеленский, заставит Путина вернуться за стол переговоров.

Издание отмечает, что, похоже, именно это и произошло. Однако остается непонятным, что именно, если вообще что-то изменилось со времени встречи Трампа и Путина на Аляске два месяца назад, что сделало сейчас перспективу заключения мирного соглашения более вероятной.

Добавляется, что за сутки до встречи Трампа и Зеленского российский диктатор Владимир Путин сделал последнюю попытку вмешаться в дела американского президента и остановить все разговоры об отправке летального оружия США в Киев.

После длительного телефонного разговора было озвучено обещание организовать очередную встречу лидеров США и России в Будапеште. По словам президента США, это может произойти "в течение двух недель или около того".

В статье отмечается, что это решение дало Москве больше времени, поскольку желание Трампа достичь мирного соглашения еще больше возросло после успеха его администрации в переговорах на Ближнем Востоке.

Один из американских чиновников поделился с CNN, что Трамп стремится положить конец войне и в первую очередь сосредотачивается на дипломатическом подходе. Он намекнул, что угроза отправить ракеты Tomahawk в Украину является одним из средств, которыми он располагает в рамках этих усилий.

Ранее УНИАН сообщал, что издание CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт сообщило, что в Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский даст согласие принять участие во встрече в Будапеште с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала журналистам, что на встрече Зеленский и Трамп планируют обсудить просьбу Киева о поставках ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны. Она добавила, что до встречи Трампа и Зеленского команды США и Украины проведут двусторонние переговоры.

Также мы писали, что источники рассказали Financial Times, что на Аляске российский диктатор Владимир Путин отверг все предложения Трампа по мирному урегулированию войны в Украине и выдал длинную "историческую лекцию". Более того, саммит прошел достаточно напряженно, а американский лидер едва не покинул его досрочно. По их словам, за закрытыми дверями широкую улыбку Трампа заменило разочарование. Собеседники издания заявили, что именно результат этой встречи вызвал сдвиг в позиции США в пользу Украины.

