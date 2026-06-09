Россия модернизировала 'Калибры': Минобороны раскрыло два главных обновления ракеты

Речь идет о кассетной части и импортных элементах.

С начала полномасштабного вторжения российские ракеты "Калибр", которыми противник осуществляет воздушный террор, претерпели две значительные доработки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, ссылаясь на анализ сбитых "Калибров", который провели военные инженеры и ученые МОУ.

Сообщается, что ракеты "Калибр" получили кассетную боевую часть, а при их изготовлении снова начали использовать импортную электронику после неудачной попытки перейти на российскую.

В Минобороны сообщили, что у ракет этого типа, которые Россия применяла с 2022-го по начало 2026 года, боевая часть была осколочно-фугасной, но у сбитых "Калибров" весной этого года есть принципиальное изменение – впервые была установлена кассетная боевая часть.

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Отмечается, что противник сделал это, чтобы увеличить площадь поражения и применять ракету против рассредоточенных целей.

В 2023–2024 годах Россия постепенно переходила на отечественную элементную базу при изготовлении "Калибров", однако бортовой цифровой вычислитель сбитой ракеты, которая собиралась в 2025 году, снова содержит импортные компоненты. В Минобороны отмечают, что, вероятно, переход на собственную электронику ухудшил точность наведения, и производитель вернулся к проверенной схеме.

В сообщении говорится, что исследования вражеских ракет помогают повысить эффективность ПВО, а также на основе собранного материала Минобороны установило всех производителей электроники для "Калибров", а также главных конструкторов и менеджеров, причастных к производству ракет. Эти данные передаются для дальнейшей обработки в рамках санкционной политики.

Специфика кассетного поражения

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами несут двойную угрозу. По его словам, площадь поражения кассетными снарядами зависит от того, на какой высоте взрывается ракета. Поэтому чем выше это происходит, тем больше площадь поражения, но меньше плотность. Он добавил, что двойная опасность заключается в том, что под удар попадает большая площадь, а также в том, что они затем разрываются даже если собака пробежит и толкнет.

Гетман подчеркнул, что кассетные боеприпасы используют в тех местах, где нет бронированных укреплений.

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