Карина Бовсуновская

По словам Алексея Гетьмана, из-за ударов таким оружием возникает двойная угроза.

Российские оккупанты во время массированного обстрела 28 ноября применили крылатые ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами. Такое оружие представляет двойную угрозу. Об этом заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии для "РБК-Украина".

По его словам, площадь поражения кассетными снарядами зависит от того, на какой высоте подрывается ракета. Поэтому чем выше это происходит, тем больше территория поражения, однако меньше плотность.

"Поэтому двойная опасность - опасность от того, что большая площадь закрывается, и опасность в том, что потом они разрываются. Они опасны, собака может пробежать, толкнуть и она подорвется", - отметил военный эксперт.

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Майор запаса ВСУ отметил, что кассетные боеприпасы используют в тех местах, где нет бронированных укреплений.

Российская атака на Украину 28 ноября - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что во время атаки 28 ноября враг пытался нанести удары по энергетической инфраструктуре на западе Украины. Кроме того, противник пытался в этой части Украины достать и военную логистику.

Также эксперт Дмитрий Жмайло рассказал, есть ли в Украине угроза блэкаута. По его словам, РФ имеет запас ракет на еще 2-3 таких обстрела, как 28 ноября. В то же время он считает, что погрузить Украину в полный блэкаут противник не сможет.

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