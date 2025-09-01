Он отмечает, что в любом случае это важный шаг, который даст нам возможность развить или этот, или другой проект, потому что это все наработки.

Офицер ВСУ Мирослав Гай говорит, что пока рано делать выводы относительно успешности украинской ракеты "Фламинго", при этом отмечает, что Украина имеет хороших специалистов и опыт в разработке ракет, а война заставляет мобилизовать все необходимые ресурсы для получения нужного нам результата.

Комментируя тему в интервью "Фабрике новостей", Гай отметил, что не является специалистом по ракетному вооружению, но напомнил, что похожие ракеты применялись во время Второй Мировой войны, в частности со стороны Германии. И на тот момент из-за проблем навигации, из-за проблем точности таких ракет для создания какого-то реального вреда их применяли тысячами.

"Изучая историю войн и как применялись подобные вооружения - как испытывались, почему не получалось или получалось, как пришли к созданию Тамагавка, в чем проблема навигационной системы такого типа вооружения, а судя по всему, там используется GPS-навигация специфическими антеннами, здесь есть очень много вопросов. Например, какое количество мы можем делать? Как решили вопрос навигации? С точки зрения опыта войн, такие ракеты прекрасно видны радарам ПВО, в частности старым радарам советского типа, которые создавались против таких ракет. И соответственно они сбиваются системами ПВО еще советского образца", - сказал Гай.

Однако, в России уже есть новые, модифицированные образцы ПВО, отметил офицер.

"Все это очень сложная тема. Мы сможем говорить о ней более-менее уверенно после того, как увидим целый ряд применений", - подчеркнул Гай.

Он напомнил, что обычно работа над таким видом вооружения с момента идеи до момента заводских испытаний, воплощения, постановки на вооружение - это годы. Но в данном случае мы говорим о ракете, которая создалась буквально за очень короткий срок, хотя сама технология уже давно известна.

"Я все же верю в Украину. Украина - это ракетное государство. Все ракеты Российской Федерации в основном - 90% - это ракеты, которые создавались еще при Советском Союзе в Украине. На украинских предприятиях. За 30 лет независимости Украины все ракеты советского производства, стратегические, различного базирования, носители ядерного оружия, - они проходили обслуживание украинскими специалистами. 14 лет уже не обслуживаются (в РФ)", - отметил Гай.

При этом, подчеркнул он, украинские специалисты, инженеры, предприятия принимают участие в ракетных программах мирового масштаба.

"То есть, да, мы умеем создавать ракеты. Война заставляет мобилизовать все ресурсы - и интеллектуальные, и финансовые, и человеческие и т.д. и, соответственно, совершать чудеса. Так или иначе, заработает она полноценно или не заработает, но все равно, это определенный шаг, который даст нам возможность развить или эту, или другую программу потом. Потому что это все наработки. И это важно", - прокомментировал Гай.

Ракеты "Фламинго" - последние новости

Как сообщал УНИАН, дальнобойная крылатая ракета украинская ракета "Фламинго" (FP-5) была впервые публично представлена в августе 2025 года компанией Fire Point. Уже тогда было объявлено о начале серийного производства.

По официальным характеристикам, дальность "Фламинго" достигает около 3000 километров, вес составляет примерно шесть тонн, а боевая часть имеет массу более 1150 килограммов. Ракета способна развивать скорость до 950 километров в час, а система наведения сочетает GPS/GNSS и инерциальное управление, устойчивое к радиоэлектронной борьбе.

Вчера издание Militarnyi со ссылкой на источники в военных кругах, сообщило, что поражение 30 августа заставы и патрульных катеров ФСБ в Крыму вблизи Армянска стало результатом работы новых крылатых "Фламинго", а не украинскими "Нептунами". Там отмечали, что видео именно этого массированного залпа обнародовали в телеграмм-канале "Николаевский Ванек" 31 августа.

Известно, что в результате атаки 3 августа повреждены 6 катеров на воздушных подушках, погиб один военнослужащий.

