Во Франции отработали масштабное перемещение истребителей Rafale на случай атаки

Воздушные силы страны отработали возможные сценарии в случае начала войны.

Франция провела учения под кодовым названием "Топаз", направленные на проверку живучести авиационных подразделений в условиях внезапного нападения. Об этом заявили в соцсетях Воздушно-космических сил страны, передает "Милитарный".

По легенде, 118-я авиабаза в Мон-де-Марсане подверглась атаке, из-за чего нужно было срочно вывести основные силы из-под вероятного удара.

Во время операции 30-е истребительное авиакрыло в течение восьми часов обеспечило успешный подъем в воздух и перебазирование 20 многоцелевых истребителей Rafale.

Видео дня

"Учения предусматривали распределение авиационной группы по четырем рассредоточенным локациям. Такой подход минимизирует риск потери всего авиапарка от удара противника и заставляет агрессора распылять собственные средства поражения", - объяснили в материале.

В издании напомнили, что в начале полномасштабной войны РФ в 2022 году Воздушные силы Украины провели похожую, но более масштабную и рискованную операцию по выводу авиации из-под удара.

В то время как крылатые ракеты РФ попадали в стоянки и капониры на авиабазах, они в основном поражали только пустые места или самолеты, которые не работают.

Истребители Rafale - последние новости

Как писал УНИАН, ранее французские Rafale отработали удары SCALP в сценарии конфликта с РФ, который предусматривал начало войны с противником, способным наносить удары по аэродромам базирования.

Отмечается, что основной задачей таких учений стало оперативное рассредоточение авиации - симуляция выхода из-под возможного удара по авиабазе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции.

Также стало известно, сколько самолетов Rafale построили в 2025 году. Эта цифра достигает 26 единиц, однако в видимой перспективе французы хотят производить 36 самолетов в год, а впоследствии выйти на показатель 48-60 истребителей ежегодно.

