Французские Rafale отработали удары SCALP в сценарии конфликта с РФ (видео)

Учения предусматривали сценарий войны с равноценным противником и отработку дальнобойных ударов.

Воздушные силы Франции провели масштабные учения Topaze, во время которых отрабатывали боевые действия против равнозначного противника с возможностями дальнобойного поражения авиабаз. Хотя в официальных заявлениях конкретный противник не назывался, по оценкам аналитиков, единственной реальной угрозой такого уровня для Франции остается Россия.

Как сообщили в Воздушных силах Франции, в маневрах было задействовано 30-е истребительное крыло (30e Escadre de Chasse) и 20 многоцелевых истребителей Rafale. Сценарий предусматривал начало войны с противником, способным наносить удары по аэродромам базирования.

Рассеивание как ответ на ракетную угрозу

В первый день учений, 27 января, основной задачей стало оперативное рассредоточение авиации – симуляция выхода из-под возможного удара по авиабазе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции.

Четыре группы Rafale совершили перелет на военные авиабазы Коньяк, Казо, Бордо, а также на гражданский аэропорт Клермон-Феррана. Всего 20 истребителей и около 140 военнослужащих в сжатые сроки были развернуты на новых площадках.

В Воздушных силах Франции этот этап охарактеризовали как "гонку со временем", акцентируя на скорости принятия решений в условиях угрозы ракетных ударов.

Отработка ударов SCALP

После рассредоточения самолеты приступили к подготовке к следующему этапу – ударам по условному противнику крылатыми ракетами SCALP. Техническая подготовка длилась всю ночь и включала не только обслуживание Rafale, но и программирование полетных задач самих ракет.

Опубликованные фото зафиксировали боевую конфигурацию части истребителей, в частности использование трех подвесных топливных баков на Rafale, вооруженном двумя ракетами SCALP. Такая конфигурация обеспечивает боевой радиус около 1500 км без дозаправки, что позволяет достигать целей на расстоянии до границы с Беларусью и возвращаться обратно.

Также были продемонстрированы Rafale с полным комплектом вооружения – кроме SCALP и топливных баков, с ракетами MICA и Meteor класса "воздух-воздух".

В то же время фото или видео фактических пусков SCALP обнародовано не было. Аналитики Defence Express считают, что французские Воздушные силы ограничились электронными пусками, не тратя дорогие крылатые ракеты во время учений.

Rafale для Украины – главные новости

Напомним, что Киев хочет заказать во Франции 100 истребителей Dassault Rafale. По подсчетам специалистов, с учетом обслуживания сотня Rafale может стоить нашей стране более 70 млрд евро.

Во Франции готовы изготовить для Украины до 100 истребителей Rafale, но есть проблема - финансирование закупок. Аналитики считают, что сегодня ни Париж, ни Киев не имеют средств, которые позволили бы профинансировать производство этих самолетов для нужд Вооруженных Сил.

