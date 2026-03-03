Иран угрожает Европе ударами в случае присоединения к войне на Ближнем Востоке

Отмечается, что как провокация могут восприниматься даже оборонные меры европейских стран.

Иран будет расценивать любые действия стран Европы на Ближнем Востоке как "акт войны". Тегеран уже угрожает атаками на европейские государства в случае их присоединения к боевым действиям.

Как сообщает Euronews, такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. Отмечается, что как провокация могут восприниматься даже оборонительные меры европейских стран. Такие действия могут стать причиной для атак со стороны Ирана.

"Оборона является синонимом нападения, это не имеет смысла. Хотят ли они лишить Иран возможности и способности противостоять агрессорам? Было бы обидно, если бы эти страны встали на сторону агрессоров, ведь они уже сделали достаточно против Ирана", – сказал Багаи.

Издание отмечает, что такое заявление иранского чиновника прозвучало на фоне того, как ряд стран Европы начал принимать оборонные меры в результате атак Ирана по базам на Ближнем Востоке. К примеру, иранские ударные дроны атаковали базу британских ВВС Акротири на Кипре.

Греция отправила новейший фрегат Kimon на защиту Кипра от иранских атак. Этот корабль является самым современным в греческих ВМС. Он способен обеспечивать дальнюю противовоздушную оборону. Также Афины направили туда фрегат класса Hydra (MEKO 200HN) и два истребителя F-16.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь государствам Ближнего Востока в защите от иранских атак. Однако это возможно только в том случае, если арабские страны смогут убедить Путина согласиться на перемирие. Ведь пока на украинские города летят ракеты, военные будут работать здесь.

