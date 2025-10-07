Эта ракета может быть очень нестабильна, считает Андрей Рыженко.

Конструкция новой версии крылатой ракеты "Нептун" или "Пузатый Нептун" имеет ряд вопросов. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Андрей Рыженко – капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

"Откровенно говоря, это немного комичное фото такое. Я ни разу не видел ракету крылатую с такими наплывами в носовой части. Иногда бывают такие наплывы в кормовой части. Это похоже на прямоточный двигатель. Такие, например, наплывы на ракетах "Москит" или "Оникс". Но здесь, что они делают в носовой части, это очень интересно", – сказал Рыженко.

Он добавил, что такая конструкция ракеты с наплывом в носовой части может повлиять на ее стабильность и аэродинамику.

"При небольших отклонениях начинаются дополнительные воздействия воздуха, которые фактически будут двигать ракету. То есть она будет очень нестабильна. Эти наплывы очень странные. Я даже не знаю, для чего они сделаны. Возможно, РЭБ какой-то там. Но, с точки зрения аэродинамики, я не знаю, как эта ракета будет себя вести в воздухе. Думаю, очень-очень нестабильно", – добавил Рыженко.

Эксперт также отметил, что не понимает необходимости дальнейшей модификации ракет "Нептун":

"Был определенный какой-то смысл сделать ее с большей дальностью, добавить больше горючего, чтобы она летела дальше. Это понятно. Здесь, в принципе, никаких так серьезных конструктивных изменений не надо, только увеличить дальность. Для того, чтобы она стреляла по целям на побережье, возможно, добавить или полностью заменить головку самонаведения, которая используется для стрельбы по кораблям, на авионику, на базе GPS. Для того, чтобы наводиться на точку земного шара. А назначение этих мне трудно сказать", – пояснил Рыженко.

Новый украинский "Нептун": что известно

Ранее на выставке представителям НАТО возможностей украинского ОПК показали новую версию крылатой ракеты "Нептун", о которой до этого не было известно в открытых источниках.

Как отмечают эксперты Defense Express, конструкция ракеты может быть связана с добавлением топливных баков, что позволяет увеличить дальность ее полета.

