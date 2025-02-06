Москва хочет построить первые два истребителя Су-75 уже в этом году.

Россияне заявили, что хотят в этом году изготовить первые два опытных экземпляра Су-75 Checkmate. Об этом со ссылкой на руководителя Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) Юрия Кондратьева сообщает Defense Express.

Один из этих самолетов хотят задействовать для наземных статических испытаний, а второй - для летных тестов. Если по итогам испытаний на самолет найдется заказчик, то завод развернет дополнительные производственные мощности под новый истребитель.

Стоит сказать, что сейчас КнААЗ загружен производством самолетов типа Су-35С и Су-57, которые россияне активно используют (по крайней мере, первый) в войне против Украины.

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Предполагается, что Checkmate может получить одноместный и двухместный варианты, а также опционально пилотируемую и беспилотную версии. Можно предположить, что все они будут иметь один реактивный двигатель АЛ41Ф1, который используется на Су-57.

Предполагается, что взлетная масса самолета будет составлять 18 тонн, тогда как его практическая дальность будет равна 2900 километров. Максимальная скорость полета Checkmate - на уровне 2М.

Су-75 Checkmate - справка

Макет самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС. Сами россияне позиционируют самолет как "малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения".

Интересно, что с самого начала его позиционировали как "экспортный", однако за все годы ни одна страна мира не выразила заинтересованности в Су-75. Причем это признают даже сами россияне.

По мнению специалистов, из-за развязанной войны против Украины РФ затормозила разработку самолета, так что теперь его точно нельзя считать конкурентом американскому F-35, который уже построили в количестве более одной тысячи.

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