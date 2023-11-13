Закупка российских вооружений в мире рассматривается как "токсичная" и подпадает под санкции.

Кремль продолжает пытаться найти потенциального покупателя для нового истребителя Су-75 Checkmate, который был впервые представлен еще в июле 2021 года. Несмотря на то, что самолет создавался в первую очередь для экспорта, в частности в страны Африки и Азии, РФ до сих пор не удалось найти заинтересованных покупателей.

Об этом пишет портал Defense Express. По данным издания, представители российской службы военно-технического сотрудничества заявляют о готовности к сотрудничеству с потенциальными партнерами в различных форматах, что приносит взаимный интерес.

"В связи с тем, что в России даже визит любой зарубежной делегации на выставочный стенд рассматривают как "заинтересованность" и пытаются заключить сделки, которые часто являются иллюзорными, можно сделать вывод, что истребитель Су-75 Checkmate не вызвал общего интереса", - пишет СМИ.

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По мнению авторов материала, это означает, что первый полет состоится не ранее 2026 года, но стоит упомянуть, что в России традиционно все сроки растягиваются во времени. Нужно также учесть период испытаний, которые могут продолжаться в России не просто годами, а даже десятилетиями.

"Например, Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а о начале серийного производства отчитались только в 2019 году. А первые планы замены всех самолетов Су-27 и их модернизаций включая Су-30 и Су-35, сократились до заказа 76 самолетов, который неизвестно когда будет выполнен. Как и любые перспективы его продать даже на условиях широкой локализации Индии", - пишет издание.

По мнению авторов, в такой ситуации продажа Checkmate, которая будет готова к 40-м годам, очень проблематична.

"Это еще больше осложняется тем, что закупка российских вооружений в мире рассматривается как "токсичная" и подпадает под санкции. Однако вопрос возможности России выполнить такие заказы и обеспечить обслуживание истребителей в долгосрочном плане остается открытым", - резюмируют эксперты.

Истребитель Су-75 на войне в Украине

Россия не применяла свои разрекламированные самолеты Су-57 и Су-75 в воздушном пространстве Украины. Такие факты не зафиксированы.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках часто, есть самолет Су-75... "Супер-самолеты" шестого поколения, как они их называют. О них не раз писали их паблики, что они на фронте где-то бросали ракеты. Воздушными силами Украины не зафиксированы факты применения этих самолетов против Украины", - сказал Игнат.

Новые российские истребители Су-57 и Су-75 вряд ли когда-то появятся на фронте в Украине, заявил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Су-75 Сhekmate - это макет, он вряд ли куда-то полетит... Проект был сразу рассчитан на международный рынок, а сейчас РФ продать кому-то свое вооружение крайне сложно, разве что Индии... С огромной долей вероятности этот проект не будет реализован в принципе и не будет иметь влияния на фронт", - отметил он.

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