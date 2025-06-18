Более четырех десятилетий прошло с момента, когда на дне Тихого океана провели эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых. Последствия оказались хуже, чем ожидалось.

В 1979 году на дне Тихого океана прошел эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых. Повреждения все еще видны. И хотя жизнь на это место возвращается, она все еще не такая, какой была до человеческого вмешательства. Истинное воздействие этих нарушений на океанические экосистемы до сих пор не раскрыто, пишет Indian Defence Review.

В 1979 году компания Ocean Minerals Company провела эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых в зоне Кларион-Клиппертон Тихого океана. Они пытались выяснить, можно ли использовать горные машины на морском дне. Последствия изучили ученые, выпустив исследование в журнале Nature. В нем они проанализировали, смогут ли экосистемы глубоководных районов океана восстановиться.

В центральной части Тихого океана давно добывают полезные ископаемые, в том числе особо ценные никель и кобальт. Однако в зоне Кларион-Клиппертон живут специализированные виды, которым может навредить добыча полезных ископаемых. Несмотря на то, что прошло более четырех десятилетий после эксперимента, следы, оставленные горными машинами, видны и сегодня.

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"Следы большого самоходного добывающего аппарата, оставленные 44 года назад, выглядят почти так же, как если бы они были сделаны вчера, - прокомментировал доктор Адриан Гловер, научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне и один из соавторов исследования.

Сохранение следов подчеркивает долгосрочное воздействие глубоководной добычи. В отличие от более динамичных экосистем суши, океанские глубины восстанавливаются медленно.

Хотя некоторые процессы восстановления заметны. Мелкие подвижные организмы, такие как ксенофиофоры - крупные, похожие на амеб существа, - начали заселять нарушенную территорию, особенно в местах, где проходили горные выработки.

Эти находки являются свидетельством возвращения жизни в регион. Однако более крупные, неподвижные существа, такие как губки, которые прикреплены к морскому дну, не вернулись в значительном количестве.

По словам авторов исследования, медленный процесс восстановления поднимает вопросы о том, сколько времени потребуется экосистемам для полного восстановления и возможно ли это вообще.

Отмечается, что эксперимент по добыче полезных ископаемых 1979 года затронул лишь небольшой участок - 0,4 кв. км. Однако в регионе предлагается провести обширные горные работы, которые могут охватить до 70 000 кв. км. Цифры подчеркивают трудности оценки экологических последствий. Как отметил доктор Гловер:

"Трудно, а возможно, и невозможно, масштабировать экологическое воздействие от одного нарушения до экосистемных или глобальных эффектов".

Он подчеркнул необходимость проведения дополнительных исследований, чтобы понять истинный масштаб воздействия добычи на биоразнообразие в океане, поскольку неясны экологические риски.

Морские глубины все еще остаются загадкой

Как писал УНИАН, недавно было опубликовано исследование, демонстрирующее, что более 99 процентов морских глубин остаются загадкой для человека. Но при этом именно глубоководные системы имеют решающее значение для поддержания нашего климата, поглощая около 90% избыточного тепла и около 30% углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности человека.

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