Затраты на разработку истребителя-невидимки, такого как Су-75, были "омрачены" необходимостью поддержания наземных операций в Украине, отметил эксперт.

Российский Су-75 "Шах и мат" (англ. Checkmate), представленный как недорогой истребитель-невидимка пятого поколения, должен был составить конкуренцию американским F-35 на экспортном рынке. Однако, экономические проблемы России, смещение приоритетов в обороне и технологические препятствия из-за развязанной против Украины войны затормозили его разработку. Об этом в статье на 19fortyfive.com пишет военный обозреватель Калеб Ларсон.

"Несмотря на амбициозные заявления о возможностях самолета, многие эксперты по-прежнему скептически относятся к тому, сможет ли Су-75 действительно конкурировать с F-35, учитывая технологические и финансовые проблемы его разработки", - отметил автор.

Указывается, что в РФ утверждают, будто "все компоненты самолета находятся на хорошей стадии разработки, и у корпорации "есть заказчики, которые хотят приобрести самолеты этого класса". Но, как подчеркнул Калеб Ларсон, данный проект вряд ли будет запущен в ближайшее время.

Видео дня

"Продолжающаяся война в Украине перевернула российскую экономику. Рекордные объемы наличных денег для поддержания военных усилий Кремля в Украине являются благом для таких проектов, как Су-75. Но эта экономическая трансформация в военную экономику с рекордными расходами на оборону была направлена ​​на производство ракет, беспилотников и артиллерийских снарядов. Эти компоненты наземной войны стали приоритетнее других проектов по мере продолжения войны. Разработка истребителя-невидимки, как известно, обходится дорого", - говорится в публикации.

В итоге, затраты на разработку истребителя-невидимки, такого как Су-75, были "омрачены" необходимостью поддержания наземных операций в Украине, добавил обозреватель. Он выразил уверенность, что Су-75 не поступит в массовое производство в ближайшее время, если вообще когда-либо поступит:

"На данный момент, по крайней мере, этот самолет является скорее амбициозным проектом, чем жизнеспособной альтернативой, которая скоро появится на рынке, таким зрелым западным истребителям-невидимкам, как F-35".

Напомним, ранее экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн заявлял, что перспективы амбициозного плана России по созданию малозаметного самолета 5-го поколения Су-75 за 30 миллионов долларов выглядят довольно мрачными, учитывая, что санкции в последнее время подорвали и без того "облагаемые налогом" производственные мощности РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: