Украина хочет создавать собственные ракеты для системы Patriot: аналитики объяснили, почему это плохая идея

На создание производства в Украине уйдут годы, отмечают СМИ.

Украина запросила у США разрешение на производство ракет для системы Patriot. Однако предоставление такой лицензии может стать проблемой как для Киева, так и для Вашингтона, пишет Responsible Statecraft.

Издание отмечает, что даже в том случае, если США все же пойдут на такой шаг, запуск производства может растянуться на годы.

В качестве примера журналисты приводят Германию, которая в начале 2024 года договорилась о таком производстве. Однако только в конце 2026 года ожидается завершение строительства производственного объекта. А полный объем производства будет достигнут не раньше 2028 года, через четыре года после начала проекта. И хотя Украина обладает более гибкой и инновационной оборонно-промышленной базой, некоторые моменты, связанные с требованиями США, ускорить невозможно.

Видео дня

Также отмечается, что строительство такого предприятия сразу станет одной из ключевых целей для Москвы. Это заставило бы Украину выделять отдельные системы Patriot для защиты этого объекта, ставя под угрозу другую инфраструктуру. Из-за таких ударов, по мнению журналистов, производство Patriot в Украине может вообще никогда не начаться.

Аналитики также отмечают, что предоставление Украине такой лицензии не сможет существенно ускорить общее производство этих ракет в мире. Причиной этому является дефицит необходимых ресурсов в мире – в частности, минералов, двигателей и электроники. То есть без увеличения производства ресурсов создание еще одного завода не поможет нарастить общий мировой объем производства этих ракет.

И даже если эти проблемы удастся решить, то существует ещё одна – национальная безопасность США, отмечает источник. Поскольку системы Patriot считаются "золотым стандартом" мобильной противовоздушной обороны от баллистических ракет. И это дает американским вооруженным силам преимущество над конкурентами. Используемые в производстве этих ракет технологии тщательно защищены экспортным контролем. И на данный момент лишь двум странам удалось преодолеть сложные правовые требования – Германии и Японии.

На этом фоне возникает еще одна проблема, заключающаяся в активной работе спецслужб Украины и РФ на территориях друг друга. И если Киев получит всю документацию, она может быстро оказаться в руках России, считает издание. А это ставит под угрозу непосредственно Соединенные Штаты.

Учитывая все это, подытоживает издание, передача Украине лицензии на производство ракет для Patriot не решит проблем с ПВО в среднесрочной перспективе. Однако это повлечет за собой ряд других угроз, в частности для Вашингтона. Поэтому журналисты считают, что Трампу придется отказать Зеленскому в этой просьбе.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский несколько раз призывал своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство ракет для Patriot. По словам украинского президента, для этого у Киева уже есть все необходимое и остаётся только одобрение Вашингтона.

Параллельно с этим Украина активно работает с европейскими партнерами над созданием совместной противоракетной системы. Ранее Киев подписал соответствующее соглашение с Берлином, которое стороны назвали первым шагом к созданию такой системы ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: