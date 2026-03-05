Россия потирает руки: Украине грозят проблемы с Patriot на фоне войны в Иране, - Reuters

Эскалация на Ближнем Востоке и массированные удары России создают риск дефицита ракет Patriot для Киева и могут повлиять на темпы мирных переговоров.

Обострение противостояния между США и Ираном создает риск перенаправления американского вооружения из Украины в регион Персидского залива. На фоне продолжающихся массированных атак России украинская противовоздушная оборона может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot, пишет Reuters.

После начала ударов США и Израиля по Ирану Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников по странам региона. Значительная часть целей была перехвачена ракетами PAC-3 к системе MIM-104 Patriot – именно такими Украина защищает энергетическую и военную инфраструктуру от российских баллистических ударов.

Ежегодно компания Lockheed Martin производит около 600 ракет PAC-3. По словам руководителя киевского аналитического центра "Центр безопасности и сотрудничества Украины" Сергея Кузана, этого объема уже недостаточно для нужд США и их союзников, не говоря об Украине.

Видео дня

"Это очень простая математика войны", – подчеркнул он.

Альтернативная франко-итальянская система SAMP/T пока не смогла нарастить производство до уровня, который позволил бы компенсировать возможный дефицит.

Научный сотрудник University of Oslo Фабиан Гоффманн отмечает, что страны Персидского залива имеют значительные запасы ракет Patriot, а интенсивность иранских обстрелов снижается. Впрочем, в случае затяжного конфликта им придется более избирательно использовать перехватчики.

По словам Николая Белескова из Национального института стратегических исследований, дефицита можно избежать, если США и Израиль в ближайшее время уничтожат ракетные арсеналы и пусковые установки Ирана.

Российский фактор и ограниченные ресурсы

Тем временем Россия наращивает интенсивность ударов. По данным Киева, во время зимней кампании было выпущено более 700 ракет по энергетической инфраструктуре Украины, а только за одну ночь прошлого месяца – 32 баллистические ракеты.

Большинство ракет Patriot для Украины поставляется европейскими странами в рамках инициативы НАТО PURL – программы закупки американского оружия для Киева. После последней встречи союзники пообещали передать 37 ракет PAC-3, сообщает Reuters. В то же время существуют опасения, что в случае затягивания войны с Ираном поставки могут замедлиться из-за истощения запасов США.

В Пентагоне ранее признавали задержки, связанные с производством, и предупреждали, что "мы можем производить только определенное количество продукции за раз". США также оставляют за собой право менять приоритетность поставок.

Несмотря на планы Lockheed Martin увеличить производство PAC-3 до 2000 единиц в год в соответствии с соглашением, объявленным в январе, этого недостаточно, чтобы решить возможный дефицит уже в этом году.

Переговоры под вопросом

Президент Владимир Зеленский заявил, что "длительная и интенсивная война в Иране может уменьшить возможности систем противовоздушной обороны, доступных Украине", и предупредил о подготовке Россией новой волны атак на инфраструктуру.

Глава Белого дома Дональд Трамп, который ранее заявлял о приоритетности прекращения войны в Украине, может столкнуться с дополнительными вызовами. Ожидаемый раунд мирных переговоров при посредничестве США в Абу-Даби был отложен из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Эксперт Института мировой политики Евгений Магда предполагает, что Москва может воспользоваться распылением внимания США, чтобы усилить давление на Киев.

В то же время аналитики финской группы Black Bird Group отмечают, что в феврале Украина впервые с 2023 года вернула больше территорий, чем потеряла. Однако в случае серьезного ослабления ПВО военным придется выбирать, какие объекты защищать в первую очередь – энергетику, промышленность или военные базы.

Гоффманн подчеркивает, что Украине необходимо развивать собственные наступательные возможности, в частности наносить удары по российским ракетным предприятиям вглубь территории РФ.

"Противоракетная оборона должна быть временной мерой, пока не удастся ослабить наступательные возможности противника", – подчеркнул он. "В конце концов, Украине придется инвестировать в наступательные возможности. Это единственный путь".

Украина под угрозой из-за конфликта в Иране

Ранее WSJ уже писал, что Россия выиграет от войны с Ираном, поскольку этот конфликт критически истощает запасы главного оружия, необходимого Украине для защиты от российских атак – ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

По оценкам ВВС Украины, для того чтобы противостоять российским баллистическим ракетам, стране необходимо не менее 60 ракет PAC-3 в месяц. В феврале министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейских партнеров по НАТО пожертвовать ракеты для удовлетворения этой потребности. О том, насколько истощены запасы НАТО, свидетельствует тот факт, что только пять из них были окончательно обещаны – Германией.

Вас также могут заинтересовать новости: