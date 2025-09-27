Уже как месяц зенитно-ракетный комплекс "Петриот" от Израиля развернут в Украине.

Обещанный ранее Израилем комплекс противовоздушной обороны Patriot уже целый месяц задействован в Украине для усиления сил ПВО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

"Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Также он добавил, что еще осенью Украина получает две системы "Петриот" от Германии.

Patriot от Израиля - что известно

Напомним, Patriot - это американская зенитно-ракетная система противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности, разработанная компанией Raytheon. Она используется для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет. Комплекс состоит из радара, командного пункта, станции наведения и пусковых установок. Система способна одновременно отслеживать десятки целей и работать в интегрированной сети ПВО.

Израиль отказался от Patriot в пользу других систем. Списанные "Петриоты" может получить Украина. Как сообщал УНИАН, в начале июня посол Израиля в Украине Михаэль Бродский утверждал, что от Израиля была предоставлена Украине система "Петриот".

Впрочем, уже впоследствии МИД Израиля опроверг эту информацию, отметив, что заявления посла не соответствуют действительности. Также издание Ynet писало, что Россия требовала от Израиля разъяснений заявления Бродского.

В то же время, 14 июня Зеленский разъяснил ситуацию, и в частности, Украина получала сигнал о возможной передаче старых систем Patriot от Израиля. Одна система была передана Израилем Соединенным Штатам Америки для восстановления. но по состоянию на июнь в Украину не поступала.

Вас также могут заинтересовать новости: