Министр обороны Украины подчеркнул, что ЕС взял обязательство передать Украине 2 млн боеприпасов.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддержка Украины будет становиться сильнее. По его информации, во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины достигнуты соответствующие договоренности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Во время заседания в формате "Рамштайн" мы получили важный сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и становиться сильнее", - информирует он.

Шмыгаль сообщил о ключевых договоренностях 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. В частности, в них говорится о передаче Украине двух систем Patriot, самолетов Mirage, снарядов и реализации ряда мер военной поддержки.

Так, по словам Шмыгаля, ЕС взял обязательство передать 2 млн боеприпасов - 80% от этого показателя уже собрано; планирует направление 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины; инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE; предоставляет 4 млрд евро в октябре и 4 млрд евро в ноябре на поддержку Украины.

В свою очередь Германия:

передаст две системы Patriot;

сделает вклад в инициативу PURL в размере 500 млн евро;

будет финансировать закупки украинских дальнобойных дронов на 300 млн евро.

Великобритания взялась профинансировать несколько тысяч дальнобойных ударных дронов, которые изготовят в Британии, и доставят в Украину в течение следующих 12 месяцев.

Норвегия обязалась:

выделить 8 млрд долл. США на поддержку Украины в 2026 году;

завершить контрактирование дронов-перехватчиков;

поставлять вооружение для бригады ВСУ, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, и запустить в работу совместный центр подготовки украинских военнослужащих.

Дания, по словам Шмыгаля, начинает работу совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.

От Канады ожидается:

финансирование инициативы PURL в размере 500 млн долларов;

выделение 220 млн долларов на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи;

165 млн долл. на развитие "коалиций возможностей".

Швеция завершает работу над новым, уже 20-м пакетом помощи.

Литва сделает вклад в инициативу PURL в размере 30 млн евро и выделяет 30 млн евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.

Чехия обеспечит поставки более 1 млн боеприпасов в 2025 году; передает более 80 единиц техники, будет осуществлять подготовку пилотов-инструкторов самолетов F-16. Также страна готовит пакет помощи на 61 млн евро.

Бельгия обязалась направить 100 млн евро на инициативу PURL и будет готовить новый пакет военной помощи.

Люксембург также присоединяется к инициативе PURL.

Нидерланды выделяют помощь в размере 1,2 млрд евро до конца года, а также отдельно 450 млн евро - на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине. Кроме того, будут инвестировать в два проекта по deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнеры.

Польша также готовит новый пакет военной помощи, который поступит в Украину уже вскоре. Страна также передаст 10 тысяч снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю.

Испания передаст боеприпасы к системе ПВО IRIS-T.

Латвия передаст Украине пакет поддержки объемом 2,5 млн евро, делает вклад в инициативу PURL в размере 5 млн евро, а также взялась поставить БТР Patria для бригады ВСУ.

Франция передает самолеты Mirage, обеспечит поддержку авиационных возможностей Украины и ускоряет реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов.

"Спасибо партнерам за продуктивную встречу и важные договоренности. Благодарен США за запуск этого мощного механизма помощи Украине", - отметил Шмыгаль.

Министр обороны выразил отдельную благодарность Министру обороны Великобритании Джону Гили и Министру обороны Германии Борису Писториусу за поддержку работы формата. А также поблагодарил Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за запуск инициативы PURL, которая стала чрезвычайно эффективным механизмом помощи для украинских воинов.

Шмыгаль выразил уверенность, что роль НАТО в развитии формата "Рамштайн" будет расти. В частности, в процессе координации между партнерами.

Заседание "Рамштайн" - что известно

Как сообщал УНИАН, 30-е заседание Контактной по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось вчера, 9 сентября, в Лондоне.

Заседание группы прошло в гибридном формате: часть участников присоединилась онлайн. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вчера прибыл в Лондон на заседание.

В начале встречи в частности министр обороны Германии Борис Писториус сказал о намерении расширять возможности Украины, чтобы ослабить военную машину России и обеспечить эффективную оборону украинских земель. Он отметил, что Германия выступила с инициативой "глубоких ударов" и усиливает свою поддержку закупкам дальнобойных дронов в украинской промышленности.

