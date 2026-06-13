РФ наращивает удары баллистикой, пока Украина испытывает нехватку ракет для Patriot, - NYT

Украине приходится сбивать воздушные цели теми средствами, которые есть в наличии.

Ракетные удары России по Украине становятся все более жестокими и масштабными. Россияне используют одну из главных слабостей Украины - дефицит ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, пишет The New York Times.

Отмечается, что украинским силам ПВО приходится выполнять сложнейшие задачи, так как в последние недели Россия иногда запускает более 1 000 дронов и десятки ракет за сутки. Украине приходится сбивать воздушные цели теми средствами, которые есть в наличии.

Украинские военные чиновники, западные дипломаты, эксперты по безопасности и украинские военные в разговоре с журналистами упомянули одну и ту же проблему - поставки ракет-перехватчиков для Patriot не поспевают за резко растущим количеством российских баллистических ракет. Их производство требует много времени, а конфликт с Ираном вызвал срочный спрос на эти ракеты во многих странах Персидского залива.

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Кроме того, в издании подчеркнули, что Украине приходится отбивать атаки на очень большой территории.

"Вратарь стоит в воротах, и вдруг на него летят сразу 10 мячей. Он не может поймать их все. Он может поймать столько, сколько у него рук и ног, верно?" - сказал в разговоре с журналистами начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В издании напомнили, что ракеты-перехватчики PAC-3 способны уничтожать баллистические ракеты высоко над землей. Многие эксперты считают, что это лучшее средство для перехвата российских баллистических ракет в арсенале Украины.

"Баллистическая ракета мчится с границы космоса, как метеорит, падающий на Землю", - заявил журналистам Густав Грессель, старший преподаватель и исследователь Национальной академии обороны Вены при Вооруженных силах Австрии.

В издании добавили, что Украина работает над созданием собственной версии системы Patriot, но пока она не может создать столь же эффективную систему противовоздушной обороны. Противоракетные технологии нельзя просто скомпоновать из готовых компонентов так, как Украина создала собственную индустрию беспилотников после начала полномасштабной войны.

Дефицит ракет-перехватчиков для Patriot

В издании проанализировали отчеты Воздушных сил Украины и пришли к выводу, что Россия увеличила количество запусков баллистических ракет с 74 в 2023 году до почти 600 в 2025 году. С начала 2026 года РФ уже запустила по Украине 410 баллистических ракет. Если Москва сохранит этот темп, то до конца года количество запущенных баллистических ракет составит около 900 единиц.

Журналисты отметили, что в то же время компания Lockheed Martin, которая производит PAC-3, сообщала, что в 2025 году она поставила в общей сложности 620 таких ракет по всему миру. Точно неизвестно, сколько таких ракет осталось у Украины, но в издании заявили, что на конец июня прошлого года в арсенале Украины их оставалось всего 16 единиц.

По словам Игната, за последние три года с момента приобретения первой системы Patriot Украина получила более 1 600 ракет-перехватчиков, включая PAC-3 и PAC-2. Он подчеркнул, что их поставки не поспевают за растущим числом атак.

Эксперты в разговоре с журналистами отметили, что в любом случае количество ракет-перехватчиков, которыми располагает Украина, является недостаточным, пока Россия продолжает наносить все более масштабные удары.

"Если сравнить количество баллистических ракет, производимых каждый месяц, с количеством ракет-перехватчиков, производимых ежегодно, то счета просто не сходятся", - подчеркнул в разговоре с журналистами Олег Катков, главный редактор портала Defense Express.

Авиационный аналитик и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко добавил, что ракеты-перехватчики должны находиться в нужном месте и в нужное время. Он отметил, что часто ракет для Patriot просто не хватает.

"Иногда пусковые установки "просто пусты. Мы видим приближающиеся ракеты, но нам нечем по ним стрелять", - поделился эксперт.

Война в Иране перевернула все расчеты по поставкам ракет-перехватчиков

В издании добавили, что война США и Израиля с Ираном перевернула все расчеты по поставкам и наличию ценных ракет-перехватчиков. В то время как страны Персидского залива в начале конфликта тратили по несколько ракет для сбивания одного дрона, Украине приходилось экономить.

Мировой дефицит перехватчиков побудил к поиску альтернативных вариантов противовоздушной обороны. Журналисты отметили, что в мае Пентагон объявил о поиске новых идей по созданию более дешевых перехватчиков, способных сбивать баллистические ракеты малой дальности. Израиль в настоящее время использует собственные системы противовоздушной обороны Arrow для борьбы с угрозами баллистических ракет. Также ранее украинская компания Fire Point заявила, что провела испытания новой системы противоракетной обороны, однако остается неизвестным, сможет ли она работать на уровне PAC-3.

"Эти два объекта должны физически соприкоснуться в воздухе с невероятной скоростью и точностью. Разработка технологии, способной надежно выполнять эту задачу, требует многолетних испытаний и проверок в реальных условиях", - заявил Романенко.

В Lockheed Martin сделали тревожное заявление о поставках ракет для Patriot

Ранее вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн заявил, что компания не может назвать никаких четких сроков, когда союзники США получат ракеты для систем Patriot. Он отметил, что компания прилагает все усилия для наращивания производства ракет-перехватчиков PAC-3 на фоне дефицита поставок, усугублённого войной в Иране.

В комментарии журналистам на авиасалоне ILA в Берлине Данн направил неутешительное послание союзникам США, включая Германию, Японию, Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые эксплуатируют систему ПВО Patriot. По его словам, дополнительные мощности позволят удовлетворить потребности множества пользователей в более короткие сроки, но распределение этих ракет контролирует не сама компания, а правительство США.

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