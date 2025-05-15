Сообщается, что румынская сторона отвергла предложение.

Румыния имела возможность начать совместное с Украиной производство ракетного вооружения, но отказалась от этого перспективного предложения. Как пишет Defense Express, таким образом соседняя страна потеряла шанс укрепить собственный оборонно-промышленный комплекс.

"Румыния получила предложение от Украины наладить совместное производство ракетного вооружения. Однако в итоге румынская сторона это предложение отвергла, чем лишь пополнила "коллекцию" нереализованных оборонно-промышленных проектов для укрепления собственных вооруженных сил", - отмечают аналитики.

Как сообщает профильный портал Defense Romania, эту информацию озвучил в подкасте Obiect EuroAtlantic отставной румынский генерал Дан Греку. Хотя деталей о типе ракетного вооружения, которое планировалось производить, не приводится, есть основания полагать, что речь могла идти о крылатых ракетах "Нептун". Это предположение базируется на публикациях Army Recognition, где в августе 2024 года уже упоминалось о возможном сотрудничестве между Киевом и Бухарестом в этом направлении.

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Известно, что усовершенствованные модели ракет "Нептун" на тот момент уже имели дальность поражения до 400 километров, что значительно расширяло их потенциал как для морских, так и для наземных целей. Однако, отмечают аналитики, даже несмотря на такие очевидные преимущества, румынская сторона не воспользовалась возможностью стать частью этого проекта.

Причины отказа от совместного производства ракет с Украиной пока остаются непонятными. В материале Defense Romania отмечается, что подобная ситуация для Бухареста не является новой - страна уже теряла выгодные оборонные проекты. Например, в 1990-х годах Румыния имела возможность начать производство вертолетов Bell, однако тогда этот шанс также был упущен.

Отдельно аналитики обращают внимание на тот факт, что еще во времена существования Варшавского договора Румыния была пользователем тактических ракетных комплексов "Эльбрус". Однако эти системы были сняты с вооружения в 1990-х годах, и на сегодня единственными известными образцами ракетного вооружения в румынской армии являются 36 пусковых установок к системам M142 HIMARS, а также береговые ракетные комплексы "Рубеж" с противокорабельными ракетами П-15 "Термит".

"Похоже, что сейчас единственные имеющиеся в Румынии образцы ракетного вооружения - это 36 пусковых установок к M142 HIMARS и береговые ракетные комплексы "Рубеж" под П-15 "Термит"; однако о состоянии комплексов "Рубеж" в Румынии точных данных пока нет", - пишет Defense Express.

Если же предположить, что Румыния согласилась бы на совместный проект с Украиной и речь действительно шла о ракетах "Нептун", то страна могла бы значительно расширить свои возможности по поражению целей на большом расстоянии, включая наземные объекты.

"В августе 2023 года были сообщения также и о том, что Румыния вместе с Raytheon на своей территории будет вести совместное производство ракет-перехватчиков SkyCeptor, или же PAAC-4. Текущее состояние реализации этой договоренности также пока неизвестно", говорится в статье.

Румыния планировала разрабатывать "Нептуны"

Как писал УНИАН, в 2024 году Army Recognition сообщило, что Румыния планирует сотрудничать с Украиной по разработке отечественных противокорабельных ракет Р-360 "Нептун". Говорилось, что о важности сотрудничества между Бухарестом и Киевом в оборонной сфере и энергетике отмечал посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук.

В Army Recognition обращали внимание, что по сравнению с французскими ракетами SCALP-EG, которые запускаются с воздуха, ракеты "Нептун" могут запускаться с земли и поражать как наземные, так и морские цели с расстояния 400 километров.

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