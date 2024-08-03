Известно, что ракеты "Нептун" используются с начала полномасштабной войны в Украине.

Румыния планирует сотрудничать с Украиной по разработке отечественных противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" по примеру других стран Европы. Об этом сообщает издание Army Recognition.

В частности важность сотрудничества между Бухарестом и Киевом в оборонной сфере и энергетике подчеркнул посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук, пишут журналисты.

"Румыния хочет, чтобы Украина была ее союзником для контроля акватории Черного моря со своей территории. Планы румынско-украинского военно-промышленного партнерства рассчитаны на послевоенный период, несмотря на то, что ни в Киеве, ни в НАТО нет полной уверенности в способности Украины противостоять нынешнему конфликту", - отметили в издании. Видео дня

В Army Recognition отмечают, что по сравнению с французскими ракетами SCALP-EG, которые запускаются с воздуха, ракеты "Нептун" могут запускаться с земли и поражать как наземные, так и морские цели с дальностью до 400 километров.

"Эта способность придает им стратегическую роль в конфликте. Эти ракеты используются с начала конфликта, в частности, для уничтожения российского крейсера "Москва" в 2022 году. Потенциально они могут составить конкуренцию американским ПТРК ATACMS - единственному оружию с похожей дальностью действия, которое использует Киев", - отметили в материале.

Что известно о ракете "Нептун"

Р-360 "Нептун" - это дозвуковая крылатая ракета, разработанная украинской компанией КБ "Луч". Впервые она была представлена на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве в 2015 году, а уже в 2021 году поступила на вооружение ВМС ВСУ.

Ракета "Нептун" весит 870 килограммов, ее длина составляет 5,05 метра. Оружие предназначено для поражения кораблей водоизмещением до 9 тысяч тонн.

"Оно имеет дальность действия более 200 километров и может поражать морские и наземные цели в варианте наземного базирования. Ракета оснащена турбовентиляторным двигателем "Мотор Сич" MS400 и усовершенствованными системами наведения и радиоэлектронными системами по сравнению с ее советским предшественником Х-35", - подчеркнули в издании.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ получат новый тактический бронеавтомобиль "Джура", который предназначен для различных задач. По информации Минобороны, "Джура" имеет шасси "Toyota Land Cruiser 70", на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия.

Также сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. В частности помощь по безопасности будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.

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