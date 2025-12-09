В то же время для того, чтобы "уверенно достать Санкт-Петербург и Архангельск", страна должна задуматься над дальностью в 1000 км.

Норвегия хочет получить дальнобойную наземную ракету на 500 километров стоимостью 1,9 миллиарда долларов, которая позволит взять под прицел российский Мурманск.

Как отмечает портал Defense Express, правительство Норвегии объявило о новых инвестициях в оборону страны. Они предусматривают направление 19 млрд норвежских крон (около 1,9 млрд долларов) на закупку нового наземного ракетного комплекса для сухопутных сил. Он будет иметь дальность стрельбы в 500 км.

Закупка такой системы была названа стратегически важной инициативой, которая значительно повысит ударную мощь армии. Впрочем, не раскрывается, какая именно система будет закупаться – даже не уточняется тип ракеты. Аналитики обращают внимание на то, что речь идет о вооружении армии, а не воздушных сил или флота.

Видео дня

Как отметили в Defense Express, Норвегия сейчас ведет программу закупки дальнобойной ракетной системы, в которой сначала конкурировал израильский PULS, который должен на условиях локализации собираться KNDS Germany, корейский K239 Chunmoo и американский HIMARS. В то же время несколько недель назад появилась информация, что в конкурсе остались только предложения из Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки.

Впрочем, корейская K239 Chunmoo не имеет ракет с дальностью 500 км, по крайней мере официально. Из имеющегося – только KTSSM на 180 и 290 км в зависимости от версии. А для HIMARS есть PrSM, первая версия которой и имеет дальность в 500 км.

"В то же время в официальном разрешении на продажу норвежцам за 580 млн долларов 16 HIMARS, который был предоставлен летом 2024 года, было только о GMLRS (15 "пакетов") и M57 ATACMS (100 единиц, дальность до 300 км)", – рассказывают аналитики.

Отмечается, что уже тогда неофициально звучала информация, что Норвегия очень заинтересована в PrSM. Сейчас единственным потенциальным иностранным оператором этой ракеты является Австралия.

В Defense Express подчеркнули, что также следует учитывать то, что теперь в Европе закупка американского вооружения воспринимается несколько иначе, чем даже год назад. И в Осло вполне могут учесть риски новой политики США, которая "не позволяет больше считать американские поставки вооружения надежными".

Так, не исключают аналитики, Норвегия может обратиться к решениям, которые может предложить европейская или вообще собственная оборонная промышленность.

"Дальность в 500 км нужна Норвегии не просто так, а для возможности поражения ключевых объектов РФ в регионе. И такая дальность позволяет держать в прицеле Мурманск, который является главным портом РФ в регионе, а также основные российские базы флота и авиабазы, включая известную "Оленья", – отмечает портал.

В то же время, добавляют аналитики, для того, чтобы "уверенно достать Санкт-Петербург и Архангельск", Норвегия должна задуматься над дальностью в 1000 км. Впрочем, таких предложений на международном рынке пока нет.

Страны Европы сталкиваются с российской угрозой

Как сообщалось, ранее издание The Guardian отметило, что шведский флот сталкивается с российскими подводными лодками в Балтийском море почти каждую неделю. Капитан Марко Петкович отметил, что Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, а количество наблюдений возросло за последние годы.

Петкович предупредил, что в случае прекращения огня или перемирия в войне в Украине количество таких случаев, вероятно, возрастет. Отмечается, что Россия наращивает производство подводных лодок класса "Кило" и проводит постоянную модернизацию своих кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: