Москва наращивает присутствие в Балтийском море, шведский флот готовится к новым угрозам.

Шведский флот сталкивается с российскими подводными лодками в Балтийском море почти каждую неделю, заявил начальник операций капитан Марко Петкович. По его словам, Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, а количество наблюдений возросло за последние годы, пишет The Guardian.

Петкович предупредил, что в случае прекращения огня или перемирия в войне в Украине количество таких случаев, вероятно, возрастет. Россия наращивает производство подводных лодок класса "Кило" в Санкт-Петербурге и Калининградском анклаве, а также проводит постоянную модернизацию своих кораблей.

Балтийское море сталкивается с растущими угрозами: подозреваемыми гибридными атаками с дронов, возможным саботажем подводной инфраструктуры и деятельностью "теневого флота" российских нефтяных танкеров, которые могут использоваться для военных целей.

Чтобы противостоять угрозе, Швеция недавно провела масштабные учения НАТО по противолодочной борьбе "Playbook Merlin 25" с участием девяти стран, включая Германию, Францию и США. Петкович отметил, что подводный рельеф Балтики затрудняет обнаружение подводных лодок, поэтому усиленная бдительность альянса особенно важна.

По его словам, с начала операции НАТО "Балтийский часовой" в январе серьезных инцидентов с кабелями или подводной инфраструктурой не зафиксировано, что свидетельствует об эффективности совместных мер безопасности в регионе.

Миссия НАТО в Балтийском море

Как сообщал УНИАН, НАТО сообщило о расширении своей миссии в Балтийском море в ответ на вторжение беспилотников в Дании и другие диверсионные события.

Североатлантический альянс объявил о намерении "усилить внимание и контроль" с использованием новых многофункциональных средств в регионе Балтийского моря, включая платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также по меньшей мере один зенитный фрегат.

