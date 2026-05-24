Британский авианосец 'спалил' российский корабль-шпион возле сил НАТО (фото)

Во время масштабных учений НАТО в Норвежском море британская авианосная группа и союзники отслеживали российский разведывательный корабль "Юрий Иванов".

Ударная авианосная группа Великобритании во время учений "Dynamic Mongoose 2026" отслеживала российский разведывательный корабль "Юрий Иванов" в Норвежском море. Об этом сообщили на официальном X-аккаунте авианосной группы.

На кадрах, датированных 21 мая, демонстрируется работа британского эсминца Type 45 вблизи российского судна. В сообщении отмечалась координация между ударной группой авианосцев и Постоянной морской группой НАТО SNMG1.

По данным Морского командования НАТО, сопровождение российского корабля осуществляли португальский фрегат NRP Dom Francisco de Almeida и вертолет Merlin Mk2 с британского авианосца HMS Prince of Wales.

Видео дня

Разведывательное судно "Юрий Иванов" предназначено для сбора сигнальной разведки и наблюдения за активностью флотов стран НАТО. Его появление вблизи сил Альянса произошло вскоре после завершения российских учений с применением ядерного оружия в Баренцевом море, во время которых проводились пуски баллистических и крылатых ракет.

Учения Dynamic Mongoose 2026 – последние новости

Учения "Dynamic Mongoose 2026" проходят в Норвежском море с участием авиации и кораблей из Канады, Франции, Германии, Португалии, Великобритании, США и других стран НАТО. Основной целью маневров является отработка противолодочной борьбы и взаимодействия союзников в Северной Атлантике.

Командующий подводными силами НАТО, контр-адмирал ВМС США Брет Граббе заявил, что эти учения демонстрируют способность Альянса действовать совместно в одном из важнейших стратегических морских регионов мира.

В настоящее время HMS Prince of Wales является флагманом британской ударной авианосной группы и участвует в учениях вместе с силами НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: