Дальность поражения этих ракет составляет до 15 километров.

Французские истребители Mirage 2000, которые были переданы Украине, оснастили высокоточными ракетами "воздух-воздух" Magic-2 для противодействия российским воздушным целям.

Как отмечает "Милитарный", Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнародовало кадры самолета, который получил эти французские ракеты. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет точно поражать цели на малых дистанциях и во время маневренного боя.

Отмечается, что эти ракеты используют истребители Mirage 2000, а также другие самолеты, интегрированные с французскими системами управления вооружением.

"Боевая часть ракеты – осколочно-фугасная, с предварительной насечкой обломков для максимально эффективного поражения воздушных целей. Magic-2 предназначены для уничтожения вражеских самолетов и вертолетов, включая истребители, штурмовики и другие воздушные средства противника", – отмечает издание.

На обнародованном видео также можно заметить, что украинский Mirage 2000 имеет шесть отметок об успешных перехватах российских крылатых ракет.

Какие основные характеристики высокоточных ракет "воздух-воздух" Magic-2

В "Милитарном" отметили, что дальность поражения ракет Magic-2 – до 15 километров, скорость – более 3 Маха, масса – около 89 кг, а длина достигает 2,72 метра.

Эта ракета была создана из двух отдельных отсеков – переднего и заднего. Они поставляются в специальных контейнерах.

Так, в переднем отсеке размещены инфракрасная головка самонаведения, автопилот, электрический привод рулей, источник питания и система взрывателей.

"Головка работает в скоростном режиме сканирования благодаря подвижному плоскому зеркалу с малой инерцией, что обеспечивает высокую помехозащищенность и эффективный захват цели", – объясняет портал.

В заднем отсеке установлены твердотопливный двигатель с суммарным импульсом 2650 кг/с и боевая часть, разработанная для формирования плотного поля обломков при взрыве.

Истребители Mirage-2000 для Украины

Как сообщалось, в сентябре стало известно, что Франция в начале года передала Украине до пяти истребителей Mirage 2000.

Кроме того, Украина планирует закупить 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для усиления боевой авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские пилоты, которые уже умеют управлять истребителями Mirage-2000, быстро смогут освоить управление самолетами Rafale.

