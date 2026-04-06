В России официально подтвердили гибель генерала во время падения Ан-26 в Крыму

В России официально подтвердили гибель командира смешанного авиационного корпуса Северного флота генерала Александра Отрощенко во время катастрофы Ан-26 в Крыму 31 марта.

Об этом на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 6 апреля, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Его заявление цитируют российские СМИ.

"Среди них, в том числе, к сожалению, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально за несколько дней до этого виделись", – сказал Чибис.

Ранее о гибели генерала Отрощенко сообщали СМИ и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Последний предполагал, что, поскольку Отрощенко был действующим командиром авиационного корпуса, его должны были сопровождать еще 6 офицеров штаба флота.

Крушение АН-26 в Крыму

Как сообщал ранее УНИАН, 31 марта в Крыму разбился российский Ан-26. В Минобороны РФ пояснили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. По данным российских СМИ, самолет врезался в скалу во время планового полета. Отмечалось, что погибли все 29 человек, находившиеся на борту.

1 апреля губернатор Мурманской области РФ Андрей Чибис сообщил, что среди погибших в результате падения самолета Ан-26 есть военнослужащие Северного флота. Впрочем, он не сказал, сколько военных было на борту.

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему разбились российские Ан-26 и Су-30 в Крыму. По его мнению, аварию могли спровоцировать активная работа российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности глушение GPS. Также он предположил, что это могли быть несчастные случаи.

