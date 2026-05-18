Украинские позиции под Покровском оказались под давлением и практически в изоляции

ВСУ сообщили о сложном "кармане" и проблемах с ротацией под Покровском.

Украинские военные из 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщили о сложной оперативной ситуации на Покровском направлении. По их словам, подразделения ВСУ удерживают позиции в районе города, однако оказались в "кармане" и почти отрезаны от основных сил из-за активности противника и превосходства в дронах. Об этом говорится в официальном заявлении 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Военные отмечают, что российские силы контролируют ключевые высоты и часть городской застройки, развернули системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы и имеют преимущество в воздушном компоненте на этом участке фронта.

"Наши логистические поставки на эти позиции минимальны и возможны только по воздуху – с помощью дронов", – говорится в сообщении корпуса.

По словам военных, доставка подкрепления и ротация личного состава затруднены из-за плотного контроля территории российскими FPV-дронами и артиллерией. Часть маршрута находится под постоянным обстрелом, что вынуждает украинские силы использовать обходные и более сложные пути.

В заявлении также описывается, что перемещение пехоты в направлении передовых позиций фактически происходит под постоянным наблюдением вражеских разведывательных дронов.

"Российские пилоты дронов знают каждый куст, как седьмой уровень своей любимой стрелялки", – отмечают в корпусе.

В то же время украинские военные подчеркивают, что удержание таких позиций требует усиления логистики, ротаций и пересмотра тактики действий в городской и прифронтовой зоне. Ситуация на Покровском направлении остается динамичной.

Ситуация в Покровске

Следует отметить, что ранее полковник Владимир Полевой, начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, описал реальную картину боев под Покровском. По его словам, российские подразделения проникли на север города и создали там собственную зону контроля глубиной 25 км. В результате ситуация для украинских военных стала "реверсивной": теперь уже они вынуждены прорываться через вражескую зону поражения, неся потери.

Напомним, оккупанты пытаются превратить Покровск в полноценный логистический узел и перебрасывают туда личный состав, тяжелую бронированную и легкую автомобильную технику, артиллерию, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Также россияне используют гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу для боевых действий – запуска БПЛА и ведения аэроразведки.

