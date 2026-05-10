Сколько Ту-160 есть у России после 39 лет эксплуатации: аналитики раскрыли цифры

Россия использует лишь семь бомбардировщиков из имеющихся 18.

Срок активной службы стратегических бомбардировщиков Ту-160 составляет уже 39 лет. По данным аналитика AviVector, в настоящее время Россия имеет "на бумаге" в строю 18 таких бомбардировщиков, при этом из них для ракетных ударов по Украине используется лишь семь. Что это говорит о текущем состоянии парка этих самолетов – анализируют в Defense Express.

Отмечается, что если учитывать формально имеющиеся в строю самолеты, то уровень оперативной готовности флота Ту-160 составляет ориентировочно 40% (7 из 18).

Однако при этом заявляется, что у РФ в целом имеется 25 самолетов типа Ту-160. Из них два Ту-160 находятся на хранении, статус остальных пяти новосборных Ту-160М2 неясен.

Из 18 Ту-160, находящихся в строю, ориентировочно от семи до девяти находятся на площадках Казанского авиазавода, который является производителем этих стратегических бомбардировщиков.

"Из этого следует, что для эпизодического применения Ту-160 для нанесения ударов по нашей стране россияне задействуют едва ли не все "стратеги" этого типа, которые не стоят на заводских площадках в ожидании ремонта или других работ", – отмечают эксперты.

Также аналитики указывают, что для боевых вылетов Ту-160 используются преимущественно авиабазы "Энгельс" и "Украинка" (на Дальнем Востоке). Такой формат РФ выбрала после операции ВСУ "Паутина", чтобы снизить потери своей стратегической авиации. В то же время по состоянию на апрель 2026 года как минимум три Ту-160М фиксировались на аэродроме "Раменское" под Москвой. Это может означать появление новой точки базирования для стратегической авиации РФ под прикрытием средств ПВО столицы, однако этот вопрос пока остается открытым.

Ранее сообщалось, что россияне размещают некоторые типы своих самолетов на гражданских аэродромах. Одним из таких аэродромов стал аэропорт "Жуковский", расположенный в Московской области РФ. На нем находятся как минимум четыре стратегических бомбардировщика Ту-160, а также по одной единице стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М3.

Также в России заявили о намерении до конца года подготовить три модернизированных учебно-боевых самолета Як-130М, которые войдут в опытную партию.

Хотя в России позиционируют Як-130М как экспортный "легкий штурмовик", эксперты допускают его использование в войне против Украины. В частности, самолет может применяться для перехвата украинских дальнобойных дронов с использованием управляемых ракет С-8Л с лазерным наведением.

