Чиновники США сообщили о возможной задержке поставок оружия в Украину, – Politico

В частности, перехватчики к "Петриотам" относят к той номенклатуре вооружения, которое могут вместо Украины отправить на Ближний Восток.

Чиновники из администрации Дональда Трампа начали предупреждать союзников, что американские поставки оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет их использованию для войны в Иране. Об этом сообщает издание Politico.

Как отметили трое осведомленных европейских чиновников, Государственный департамент США сообщил союзникам, что поставки боеприпасов, особенно перехватчиков для зенитных систем противовоздушной обороны Patriot, могут сорваться. По словам двух чиновников, госсекретарь США Марко Рубио планировал обсудить этот вопрос с союзниками во время встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Париже в пятницу.

Это предупреждение поступило на фоне опасений европейских и азиатских стран, что США будут перенаправлять оружие, за которое союзники США уже заплатили средства, с целью пополнения сокращающихся запасов. В частности, это грозит сорвать ключевую программу для Украины, благодаря которой союзники покупают оружие в США для Киева.

При этом, по словам одного из европейских чиновников, по крайней мере некоторые союзники "получили заверения" от США, что эти поставки в рамках инициативы PURL не перенаправляются.

"Это, конечно, ничего не говорит о будущем", – отметил чиновник.

В то же время, по словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, госсекретарь США Марко Рубио не информировал главу МИД Украины Андрея Сибигу во время их двусторонней встречи на полях саммита G7 о предстоящих сбоях в поставках в рамках инициативы PURL. Тихий отказался предоставить дополнительные подробности их общения.

Другие европейские чиновники успокоились тем, что задержки с поставками не произойдут немедленно, особенно после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на этой неделе, что военные США "очень близки" к достижению своих целей в Иране.

Со своей стороны, Пентагон отказался конкретизировать детали. "Американская армия является самой мощной в мире, и мы обеспечим, чтобы американские силы и силы наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы", – говорилось в заявлении.

Слухи о возможном срыве поставок оружия из США

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Washington Post первым распространило информацию о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране исчерпывает запасы некоторых из наиболее критически важных боеприпасов армии США.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что жизненно важное американское оборудование для Украины в рамках инициативы PURL, в том числе перехватчики, продолжает поступать в Украину. Однако он никоим образом не опроверг, что поставки могут сорваться в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: