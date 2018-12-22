Авианосная группа США вошла в Персидский залив

За прохождением американских кораблей следило около 30 кораблей иранского Корпуса стражей исламской революции.

Авианосная ударная группировка Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "John C. Stennis", пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

За последние восемь месяцев это первый заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана, сообщает zn.ua со ссылкой на Associated Press.

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Авианосец "John C. Stennis" прибыл в Персидский залив на фоне неоднократных заявлений иранских властей о возможном перекрытии Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти.

Отмечается также, что за прохождением американских кораблей следило около 30 кораблей иранского Корпуса стражей исламской революции, которые среагировали на американцев не очень дружелюбно - указывается, что иранские корабли произвели пуск сигнальных ракет вблизи АУГ, а также запустили дрон для слежения.

В состав авианосной группы США помимо "John C. Stennis" входят также ракетный крейсер "Mobile Bay", два ракетных эсминца и ударная атомная подводная лодка.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о решении вывести американских военных из Сирии, объяснив, что после победы над «Исламским государством» основные цели США в этой стране выполнены.

На фоне сообщений о прекращении операций за рубежом в отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттис, который ранее считался сторонников продолжения присутствия американской армии в Сирии и Афганистане. В своем письме он выразил надежду на то, что Трамп найдет нового министра, с которым у него будут более схожие взгляды.