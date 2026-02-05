ВСУ нанесли удар по полигону запуска 'Орешника': эксперт объяснил, почему это так важно

По его словам, все оборудование, которое там есть, очень уязвимо для ударов.

Успешные удары по российскому полигону "Капустин Яр", откуда враг запускает ракеты "Орешник", свидетельствуют о способности Сил обороны Украины выводить из строя предприятия российского ВПК. Полноценно заменить соответствующие предприятия враг не может. Об этом в эфире телемарафона сказал авиаэксперт Валерий Романенко.

В частности, его попросили прокомментировать, насколько важна для россиян указанная критическая инфраструктура.

По словам эксперта, Капустин Яр – это испытательный центр ракетной техники, где ракетный комплекс "Орешник" – один из элементов.

"Если действительно нанесли серьезное поражение, то это пункт управления. Это удары по пункту управления, удар по радиолокационным станциям, которые выполняют сопровождение и наведение целей... С одной стороны, "Капустин Яр" – "мухосранск", место со страшным климатом, резкими перепадами температур. И, если там сейчас на улицу выгнали личный состав, то пусть почувствуют, как жить киевлянам (без света и отопления из-за ударов РФ – УНИАН). Их там нужно регулярно бить", - подчеркнул Романенко.

По его словам, все оборудование, которое там есть, очень уязвимо для ударов, ведь речь идет о радиоэлектронной технике. Это сложные комплексы – антенны, системы управления и передачи данных. Как отметил Романенко, если туда прилетела украинская ракета "Фламинго", которая несет 1,1 тонны взрывчатки, то "воронки там соответствующие".

Специалист также заявил, что этот удар – доказательство способности Украины выводить из строя предприятия российского ВПК и дальнобойные средства поражения противника. Украина во время войны, добавил эксперт, имеет на это право.

"Если мы выводим из строя какое-то российское предприятие или такой полигон, как "Капустин Яр", заменить его россиянам нечем", – подчеркнул Романенко. Он также отметил, что это касается любого важного предприятия вражеского ВПК, в том числе производства ракет в Московской области РФ. Соответствующие удары, добавил эксперт, усиливают позиции Украины во время переговоров о возможном мире.

ВСУ попали в место запуска "Орешника"

Как писал УНИАН, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение января 2026 года Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" (Астраханская область РФ).

Для ударов были использованы средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго". По данным украинской стороны, на территории полигона часть зданий получила различные повреждения, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.

