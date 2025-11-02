Враг, вероятно, использует такой беспилотник для разведывательной деятельности.

За прошедшие сутки подразделения 53-й отдельной механизированной бригады сбили редкий российский разведывательный дрон, который оккупанты назвали "Князь Вещий Олег". Об этом заявил представитель 11 армейского корпуса Петр Запорожец в эфире "Мы-Украина".

"Скорее всего, противник его использует, в том числе, если имеет какие-то новые ресурсы, для разведывательной деятельности, в плане того, что такие дроны противник тоже пытается тестировать для того, чтобы находить какое-то противодействие, в частности, тем мерам, которые осуществляем мы", - подчеркнул он.

По словам Запорожца, наибольшая сосредоточенность беспилотников на Константиновском и Славянском направлениях, на которых противник проводит разведывательную деятельность над Часовым Яром, Дружковкой и других населенных пунктах.

"На этом направлении мы уничтожаем большое количество дронов, а также там, где ведется разведывательная деятельность, туда противник направляет авиацию, артиллерию или силы и средства, которые должны будут действовать в рамках наступательных действиях на том или ином отрезке фронта", - объяснил спикер 11 армейского корпуса.

Ранее источники BBC сообщили, что украинские силы в Покровске не окружены, но есть опасный нюанс. По словам журналистов, развертывание спецназа свидетельствует о решимости украинских властей удержать город, который Россия пытается захватить уже больше года.

"Военный источник в Донецкой области сообщил BBC, что украинские силы не были окружены, но их линии снабжения находились под обстрелом российских войск", - написало издание.

В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил операцию Сил обороны в Покровске. Он также подтвердил, что Украина усиливает это направление, в частности спецназовцами.

"Задействован 7 десантно-штурмовой корпус. Это базовое подразделение, которое ведет работу по зачистке города, вытеснению врага в отдельных секторах и нанесению ударов по отдельным группировкам, которые пытаются прорываться в город. Также это силы спецопераций Минобороны, СБУ, Главного управления разведки и сам глава Буданов. То есть на данный момент мы также задействовали те подразделения, которые могут действовать против диверсантов, групп в городе", - подчеркнул Маломуж.

