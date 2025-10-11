Рядом с диктатором Кимом парад смотрел экс-президент РФ Медведев.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в пятницу, 10 октября, провел большой военный парад, на котором продемонстрировал перед иностранными чиновниками новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное медиа Северной Кореи.

Отмечается, что парад был приурочен к 80-й годовщине основания Рабочей партии. Рядом с диктатором Кимом на нем присутствовал, в частности, бывший президент России, заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев.

На военном параде Северная Корея показала свою самую современную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", которую в северокорейском СМИ описали как "самая мощная система стратегического ядерного оружия" страны.

Reuters пишет, что эта ракета способна поразить любую точку материковой части США, но есть сомнения относительно совершенства ее системы наведения и способности боеголовки выдерживать возвращение в атмосферу.

"Хвасон-20 сейчас является апофеозом амбиций Северной Кореи относительно возможностей доставки ядерного оружия на большую дальность. Мы должны ожидать испытаний системы до конца этого года. Система, вероятно, разработана для доставки нескольких боеголовок... Несколько боеголовок увеличат нагрузку на существующие системы противоракетной обороны США и усилят то, что Ким считает необходимым для достижения значительного эффекта сдерживания Вашингтона", - сказал Анкит Панда из американского Центра Карнеги.

Среди других представленных на параде видов оружия были гиперзвуковые баллистические ракеты, крылатые ракеты, новый тип реактивной системы залпового огня и пусковая установка для беспилотников-смертников.

В своей речи Ким выразил "теплое поощрение" северокорейским войскам в зарубежных операциях и добавил, что их "героизм" будет виден не только в защите Северной Кореи, но и в "форпостах социалистического строительства"

"Наша армия должна продолжать превращаться в непобедимую единую силу, которая уничтожает все угрозы", - заявил диктатор.

Оружие КНДР

Как сообщал УНИАН в сентябре, КНДР близка к созданию межконтинентальной ракеты, которая будет угрожать США. По словам президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, КНДР еще предстоит освоить технологию возвращения ракеты в атмосферу. Он пообещал уменьшить риски для безопасности, связанные с КНДР, чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономику Южной Кореи.

Также мы писали, что КНДР превратила баллистическую ракету, которой РФ бьет по Украине, в гиперзвуковое оружие. Недавно во время выставки "Самооборона-2025" там представили пусковую установку Hwasong-11Ma. В новом вооружении баллистическая ракета KN-23 могла быть объединена с гиперзвуковым планировочным блоком. Как раз KN-23 является одним из видов оружия, которое Северная Корея поставляла России во время ее полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики считают, что эту ракету могли модифицировать в гиперзвуковую на основе проверки боевых характеристик.

На прошлой неделе Ким Чен Ын показал новый эсминец класса "Чхве Хен", представленный на выставке военной техники. По словам аналитиков, неизвестно, когда корабль начнет работать, однако южнокорейская компания SI Analytics сообщала в сентябре, что спутниковые снимки показывают, что Северная Корея наконец устанавливает на нем двигатели, поэтому она может провести ходовые испытания уже в этом месяце.

