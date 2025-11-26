Как и на телефоне или компьютере, перегруженный кэш телевизора может перегружать системы и снижать быстродействие.

Все мы регулярно чистим телефоны как от пыли, так и от системного мусора. Эта процедура необходима, чтобы устройство работало быстро и стабильно. Но мало кто знает, что кэш существует и у телевизоров со Smart TV. Со временем они так же заполняются временными файлами и ненужными данными.

Если его не очищать, рано или поздно может появиться ошибка, связанная с нехваткой оперативной памяти. Из-за этого девайс начинает долго загружать программы, зависать на видео и выдавать ошибки при запуске, говорится в материале ZDNET.

Как очистить кэш на телевизоре

Процесс очистки кэша вашего телевизора может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Но общий порядок действий примерно одинаков:

Откройте меню настроек на вашем телевизоре. Перейдите в раздел Приложения (Apps) или Менеджер приложений (Application Manager). Выберите приложение, для которого хотите очистить кэш. Нажмите опцию "Очистить кеш" (Clear Cache). При необходимости перезагрузите телевизор.

Ниже приведен список конкретных инструкций по очистке кэша для некоторых ведущих брендов.

Samsung: Настройки → Поддержка → Уход за устройством → Управление хранилищем → Выберите приложение для которого хотите очистить кэш → Просмотреть детали → Очистить кеш.

Настройки → Поддержка → Уход за устройством → Управление хранилищем → Выберите приложение для которого хотите очистить кэш → Просмотреть детали → Очистить кеш. LG: Кнопка "Домой" на пульте → Настройки → Общие → Хранилище → Очистить кеш.

Кнопка "Домой" на пульте → Настройки → Общие → Хранилище → Очистить кеш. Для Android/Google TV (включая модели Sony): Настройки → Приложения → Посмотреть все приложения → Выберите приложение, для которого хотите очистить кэш → Очистить кеш.

Очистка кэша, как правило, безопасна и не удаляет важные данные, но очистка данных приложения может сбросить некоторые настройки.

Как часто нужно очищать кэш на телевизоре

Хотя строгих правил нет, рекомендуется очищать кэш телевизора каждые несколько месяцев или когда заметите:

Ваш телевизор работает медленнее обычного.

Приложения часто вылетают или загружаются неправильно.

У вас заканчивается место для хранения.

"Потратить несколько минут на очистку кэша – простая, но часто упускающая из виду задача, которая может улучшить производительность вашего смарт-телевизора и обеспечить плавный просмотр", – отмечают эксперты.

