Демонстрация удара на видео по Японии состоялась в период острого кризиса между Пекином и Токио.

Китай показал собственную гиперзвуковую ракету Sky-Piercing Yggdrasil-1000. На официальном видео запуска четко зафиксировано, что "целью" модели обозначена Япония, сообщает Милитарный.

Примечательно, что ракета YK-1000 имеет заявленную дальность 500-1300 км, ее скорость составляет 5-7 Махов. Также она обладает способностью вести крейсерский полет двигателем в течение 360 секунд.

Разработчики из китайской компании Lingkong Tianxing Technology утверждают, что ракета оснащена интеллектуальными системами. В частности, установлена автоматическая идентификация целей, уклонение от угроз и возможность точного удара по мобильным морским платформам и кораблям.

Отмечается, что демонстрация удара на видео именно с нанесением удара по Японии происходит на фоне острейшего кризиса между Пекином и Токио. Китай все активнее давит на Тайвань, считая остров своей территорией и не исключает применения силы. В то же время, правительство Тайваня отмечает, что будущее имеет право определять только их народ.

Издание рассказало, что в Японии резко ответили на давление Пекина. В заявлении, которое сделало Министерство иностранных дел для Reuters указывается, что правительство считает китайские претензии "абсолютно неприемлемыми". Также министерство подчеркнуло неизменную приверженность миру.

В статье говорится, что эскалация ситуации началась после заявления министра обороны Японии Такаичи, которая назвала возможное нападение КНР на Тайвань "ситуацией, угрожающей существованию Японии". Она не исключила, что это юридически позволит Японии привлечь Силы самообороны.

Реакция Пекина на это заявление была жесткой: от дипломатических обвинений до отмены концертов артистов из Японии в Китае. Также от Токио требуют прекратить "провокации".

Предполагается, что на этом фоне показ ракеты YK-1000 на видео, где "целью" указана Япония, не является случайным. Это демонстративный сигнал в кризисе, который аналитики уже называют крупнейшим за последние десятилетия.

Возможное вторжение Китая на Тайвань: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание BILD ссылаясь на собственные источники в западных разведках сообщило, что Китай может напасть на Тайвань уже в ноябре 2026 года. Это может произойти в том случае, если промежуточные парламентские выборы в США, которые запланированы как раз на этот период, приведут к политическому кризису и внутренним беспорядкам в Америке. Пока американцы будут заняты собственными делами, Пекин может использовать это для того, чтобы начать войну.

Также мы писали, что Китай с 2020 года значительно расширил объекты, связанные с производством ракет. Это делается, вероятно, для того, чтобы иметь способность потенциально сдерживать американские вооруженные силы, а также утверждать свое доминирование в регионе. В CNN отметили, что это историческое наращивание мощностей Китая резко контрастирует с проблемами США в сфере снабжения.

