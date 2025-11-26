Издание отметило, что Украина не соглашается на то, чтобы отдать территории России на востоке страны, которые она не контролирует.

С первого раунда переговоров о заключении мирного соглашения понятно, что Кремль по-прежнему настаивает на своих максималистских целях в отношении Украины, тогда как Киев стремится найти реальный путь к членству в НАТО и не хочет уступать свои территории. Украина и ее европейские союзники публично заявляют, что мир не может означать капитуляцию перед Россией, пишет CNN.

В публикации отмечается, что Россия хочет получить полный, официальный контроль над восточными регионами Украины. То есть, это бы означало, что Украине придется отказаться от сильно укрепленных частей Донецка, которые она все еще контролирует и считает критически важными для обороны страны.

Добавляется, что Украина уже неоднократно отвергала возможность отказа от территорий, которые России не удалось взять под свой контроль. Однако ранее Киев давал согласие на временное перемирие вдоль нынешней линии фронта, что фактически закрепило бы оккупацию Россией территорий, которые она контролирует.

Видео дня

Издание ознакомилось с предложениями США, которые изложены в "мирном плане" и отметило, что в документе предусматривается, что территория "крепостного пояса" на востоке Украины может стать демилитаризованной зоной, которая фактически контролируется Россией. Однако, ее военные силы согласятся не входить на эту территорию.

Издание отметило, что трудно представить, как президент Украины Владимир Зеленский мог бы согласиться на это после лет конфликта, но теоретически это могло бы стать одним из направлений потенциального дипломатического движения.

Предполагается, что пространство для маневра в этих вопросах может заключаться в том, как могут выглядеть надежные гарантии безопасности для Украины без привлечения НАТО. В первоначальном плане США были предусмотрены "надежные гарантии безопасности" для Украины и определены конкретные сценарии, которые бы привели к скоординированной реакции США в области безопасности.

При этом, Украина твердо придерживается своих требований относительно надежных гарантий безопасности и стремления присоединиться к НАТО. Пока неизвестно, согласится ли Украина на определенную форму гарантий по образцу статьи 5 НАТО, даже если это будет означать невозможность официально присоединиться к Альянсу в ближайшее время.

"Можно было бы несколько смягчить требование об отсутствии войск НАТО, не подчиняя их командованию НАТО", - высказал мнение бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал Джеймс Ставридис.

Он не исключает ситуации, когда Украина сможет принять контингент из определенных стран, которые станут своеобразным предохранительным механизмом.

"Может сложиться такая ситуация, что украинцы двусторонне примут контингент из Польши, группу из Эстонии, Латвии, Литвы, стран Северной Европы... под их собственным национальным флагом. Они могли бы тогда стать своеобразным предохранительным механизмом", - поделился Ставридис.

Отмечается, что это решение может успокоить беспокойство Украины, но против него может быть Россия.

Издание констатирует, что сейчас России постепенно удается завоевывать позиции на поле боя в Украине, потому что военный конфликт превратился в изнурительную войну. Это выгодно для России, поскольку у нее большая численность армии.

"Они явно считают, что будут в состоянии диктовать Украине свои условия, а не просто вести переговоры. Мне трудно представить, на какие еще уступки они действительно готовы пойти", - считает руководитель отдела внешней политики аналитического центра New Eurasian Strategies Centre Джон Лаф.

Он рассказал, что имеет "пессимистическое" отношение к перспективам быстрого установления мира. Также Лаф предположил, какой сейчас дипломатический расчет Кремля.

"Я думаю, что перед Путиным стоит вопрос... хочет ли он потерять возможность воспользоваться помощью Трампа, ведь в какой-то момент Трамп устанет заниматься этим вопросом и перестанет вкладывать в него усилия", - отметил Лаф.

В то же время, издание The New York Times отметило, что США назначили переговоры с российской делегацией, поскольку некоторые представители администрации Трампа считали, что изменения в мирное соглашение, достигнутые в результате встреч между переговорщиками из Америки и Украины, могут заставить российского диктатора Владимира Путина сразу же отклонить его.

Предложения США по завершению войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил мнение, что мирное соглашение между Украиной и Россией очень близко. В то же время, он признал, что надеялся на то, что все решится быстрее. Глава Белого дома добавил, что за прошлый месяц погибли в войне 25 тысяч солдат. Поэтому, он надеется, что скоро станет известно, возможно ли завершение войны в Украине в скором времени.

Также мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с главой Белого дома "как можно быстрее". Ермак предположил, что это может произойти 27 ноября, когда в США празднуют День благодарения. На встрече с Трампом Зеленский намерен согласовать соглашение между США и Украиной об условиях прекращения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: