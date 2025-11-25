Теперь, после научного открытия, история острова Пасхи нуждается в серьезном переосмыслении.

Новые данные ученых ставят под сомнение общепринятое мнение о том, что люди были главной причиной вырубки лесов на этом отдаленном тихоокеанском острове.

Согласно исследованию, не только люди виноваты в исчезновении деревьев на этом острове, крысы также сыграли ключевую роль, пишет Discoverwildlife.

Издание отметило, что остров Пасхи славится двумя вещами: своими статуями моаи и историей о катастрофе, наступившей после того, как его жители вырубили деревья.

По словам авторов исследования Карла Липо и Терри Ханта, до появления первых поселенцев на острове Пасхи произрастал уникальный вид большой пальмы, которая могла жить полвека, но для достижения зрелости требовалось 70 лет. Затем, около 1200 года н. э., на острова прибыли полинезийцы с различными неместными видами животных, включая полинезийских крыс, которых они ели.

Однако крысы вырвались на свободу и обосновались в кронах пальм.

"Пальмовые орехи – настоящая крысиная конфета. Крысы сошли с ума", - прокомментировал Липо.

В добавок отсутствие местных хищников, способных истреблять полинезийских крыс, привело к сльному росту их популяции. В течение 50 лет их насчитывалось 11 млн, и 95% семян пальм были съедены.

"У медленно растущей пальмы не было ни единого шанса. Еще больше усугубляя проблему, полинезийские поселенцы вырубали пальмы, чтобы заложить поля батата, и сжигали участки леса, чтобы получить золу для удобрения", - написало издание.

Пальмы с трудом восстанавливались, и за следующие 450 лет было потеряно 20 млн деревьев. К началу XVI века, когда европейцы прибыли со своими овцами, пальм уже почти не осталось. Потом овцы съели оставшиеся молодые деревца, и вид вымер.

Ученые отметили, что позже полинезийских крым постигла участь уничтоженных ими пальм. В частности, они тоже были уничтожены неместным видом - норвежскими крысами, завезенные на остров европейскими поселенцами.

