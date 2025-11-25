Президент США отметил, что осталось лишь согласовать "несколько разногласий" в предложенном "мирном плане".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал поручение своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, осталось согласовать лишь несколько разногласий по предложенному "мирному плану", но они были доработаны во время диалога между двумя сторонами.

"В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", - сообщил глава Белого дома.

Видео дня

Трамп также написал, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время.

Как отметил Трамп, это может произойти только когда соглашение о прекращении войны в Украине будет окончательным или же будет находиться уже на завершающей стадии.

Трамп отметил, что его команда за последнюю неделю достигла большого прогресса по прекращению войны между Россией и Украиной. Он привел данные, что за прошлый месяц погибло 25 тысяч военных.

Глава Белого дома поделился, что сначала в "мирном плане" было 28 пунктов, но его доработали с учетом предложений обеих сторон.

Переговоры между США и Украиной

Ранее УНИАН сообщал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно быстрее, чтобы согласовать соглашение между США и Украиной относительно условий прекращения войны.

Делегациям из Украины и США удалось достичь принципиального согласия по большинству пунктов плана. Теперь Зеленский хочет обсудить лично с главой Белого дома вопрос территорий.

Также мы писали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции рассказал, что российская сторона получила план Трампа по неофициальным каналам. Лавров добавил, что они готовы его обсуждать, но есть ряд вопросов, требующих "объяснения". Поэтому, добавил глава российского МИД, Кремль ожидает от американцев промежуточной версии документа.

Вас также могут заинтересовать новости: