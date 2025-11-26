За последний год Apple добавила полно новых фич.

С выходом iOS 26 Apple насыпала полно новых полезных функций в iPhone, и многие из них легко пропустить. Мы собрали самые удачные нововведения, которые вы могли пропустить.

Настраиваемая длительность откладывания будильника

После почти двух десятилетий с фиксированным девятиминутной отложкой будильника Apple дала людям проснуться по-человечески. В iOS 26 можно задать собственную задержку от 1 до 15 минут.

Adaptive Power: умный режим экономии

Классический Low Power Mode батареи режет яркость и производительность, но iOS 26 получила куда мягкий вариант - Adaptive Power. Он сам подстраивает энергопотребление под ваш сценарий использования и даже прогнозирует, когда вам понадобится больше заряда.

На iPhone Air и iPhone 17 он включён по умолчанию, на моделях 15 Pro/15 Pro Max и всей линейке iPhone 16 его нужно активировать вручную.

Приоритетные уведомления

Чтобы не теряться в бесконечной простыне пушей, в iOS теперь есть Priority Notifications. Алгоритмы Apple Intelligence сортируют уведомления так, чтобы важные оказывались сверху на экране блокировки.

Функция работает на iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16 и всей линейке iPhone 17.

Ambient Music в Центре управления

Ещё одна тихая, но очень приятная фича. В новых iOS появился быстрый доступ к фоновым звукам и плейлистам прямо из Центра управление.

Подписка Apple Music не нужна, песни можно переключать, а название трека отображается через Dynamic Island.

Регулировка интенсивности Liquid Glass

С выходом iOS 26 Apple включила свой прозрачный интерфейс Liquid Glass, и, как обычно, мнения о нём разделились. Чтобы сделать интерфейс более читабельным, в версии iOS 26.1 появился переключатель между двумя режимами: Clear Mode с максимальной прозрачностью и Tinted Mode с минимальной прозрачностью.

Ранее мы рассказывали, что в iOS 26 появилась небольшая, но очень интересная функция в приложении календаря. Теперь ИИ может автоматически планировать события в календаре, основываясь на скриншотах.

