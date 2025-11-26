Предложенный Соединенными Штатами план критиковали и в Европе.

28-пунктный "мирный план" по завершению войны России против Украины, представленный администрацией президента Соединенных Штатов Америки подставляет украинский народ под удар. Такое заявление сделал сенатор-демократ Крис Ван Холлен, пишет The Hill.

"Мы видим, как администрация Трампа раз за разом подставляет украинский народ под удар и становится на сторону Владимира Путина, и именно это они сделали, когда несколько дней назад выдвинули этот 28-пунктный план и потребовали, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский и Украина приняли его ко Дню благодарения", – заявил он.

Сенатор добавил, что, по некоторым сообщениям, госсекретарь США Марко Рубио даже сказал двум сенаторам США, что на самом деле это российский план. Хотя впоследствии Рубио это опроверг.

Комментируя переговоры в Женеве, где США обсуждали план с представителями Украины и стран Европы, Ван Холлен заявил, что "очевидно, украинцы и американцы сейчас имеют общую позицию".

"Но если вы Россия, вы скажете: "Эй, я возьму тот оригинальный план [президента] Трампа, да? Я не понимаю, к чему это приведет", – добавил он.

Издание отмечает, что этот "мирный план" подвергся критике и со стороны европейских лидеров. Они утверждают, что он нуждается в "доработках". Кроме того, раскритиковали его проукраинские законодатели из Республиканской партии – по их словам, он способствует России.

После встречи в Женеве представитель украинской делегации Александр Бевз подтвердил, что новый план сократили до 19 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры, сказал, что "перечень необходимых шагов для прекращения войны может стать реалистичным", а деликатные вопросы он планирует обсудить с Трампом.

"Мирный план" США: другие заявления

Президент США Дональд Трамп заявил, что осталось лишь согласовать "несколько разногласий" в предложенном "мирном плане". По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Москву, чтобы представить план уже россиянам.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы сами должны решить судьбу замороженных российских государственных активов, большинство из которых хранятся в Бельгии. СМИ писали, что пункт об их использовании был прописан в первоначальном варианте "мирного плана". Однако были и сообщения о том, что этот пункт убрали.

