Кроме того, именно Уиткофф посоветовал, чтобы Путин позвонил Трампу накануне встречи с Зеленским.

Телефонный разговор между советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом состоялся в октябре. Во время разговора Уиткофф давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что телефонный разговор Уиткоффа и Ушакова состоялся 14 октября и они разговаривали чуть более 5 минут. В разговоре спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина".

Также Уиткофф добавил, что сказал президенту США Дональду Трампу, что якобы, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения.

Также спецпосланник Трампа посоветовал, чтобы российский диктатор Владимир Путин позвонил Дональду Трампу накануне визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", - привело издание слова Виткоффа.

Кроме этого, спецпосланник Трампа порекомендовал, чтобы Ушаков передал Путину, чтобы в разговоре с Трампом он поздравил президента США с достижением мирного соглашения по Газе. Он добавил, что Путин должен сказать, что Россия его поддержала и что он уважает президента США как человека мира.

Примечательно, что телефонный разговор Трампа и Путина действительно состоялся 16 октября, то есть, через два дня после разговора Уиткоффа и Ушакова.

Отмечается, что после общения с Путиным, Трамп выразил желание встретиться с ним в Будапеште, хотя до этого неоднократно критиковал главу Кремля.

Также указывается, что во время разговора Виткофф и Ушаков обсуждали потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем были указаны в "мирном плане" США в начале, состоящий из 28 пунктов.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп. - прим. ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - говорил Ушакову Виткофф.

Кроме этого, издание выложило разговор и советника российского президента по вопросам внешней политики Юрия Ушакова с Кириллом Дмитриевым, который является экономическим советником Путина.

Указывается, что их разговор состоялся еще раньше переговоров Виткоффа и Ушакова, 29 октября. Они обсуждали подготовку российской версии мирного плана, который впоследствии и был предложен спецпосланнику Трампа.

"Мне кажется, вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", - говорил Дмитриев Ушакову.

Издание также выложило полную стенограмму их разговора:

Ушаков: Но

Дмитриев: Юрий Викторович

Ушаков: Да, Кирилл Александрович, ну, я там все отправил.

Завтра будем разговаривать там.

Дмитриев: Ну здорово, здорово. Да, да, да, да. Я в Саудовскую

Аравию улетел, но мне кажется очень важно, да, потому что это

очень хороший путь вперед.

Ушаков: Ну, нам нужно по максимуму, думаешь, наверное, как

считаешь? А так передавать-то чего?

Дмитриев: Не, смотрите. Мне кажется, вот эту бумагу, просто

мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо

передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою.

Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере

по крайней мере, максимально близко к ней.

Ушаков: ну в том то и дело что они могут не взять, а скажут

что это с нами согласовано. Вот чего я боюсь.

Дмитриев: Нет, не, не, не. Это точно я ну прямо вместе с вами,

ну как вы скажете слово в слово, я скажу.

Ушаков: Они могут потом переиначить и все. Ну есть такая

опасность. Есть. Ну ладно, ничего. Посмотрим.

Дмитриев: Да, мне кажется, просто так так. И потом вы тоже

можете со Стивом поговорить по этой бумаге. То есть мы сделаем

аккуратненько.

Ушаков: неразборчиво

Дмитриев: Спасибо вам огромное, Юрий Викторович. Спасибо

вам огромное. Спасибо. До свидания.

Ранее УНИАН сообщал, что в соцсети Truth Social Трамп написал, что Стив Уиткофф поедет в Москву, чтобы представить российскому диктатору Владимиру Путину "мирный план". Он добавил, что министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной. Еще Трамп не исключил, что может встретиться одновременно с Зеленским и Путиным, но это может произойти, когда уже соглашение будет на завершающей стадии.

Также мы писали, что по данным источников издания WSJ, первый проект плана начали писать Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на волне успеха после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС. Работа продолжалась в течение месяца, по данным источников, при этом Уиткофф и Кушнер опирались на информацию, полученную от кремлевского инсайдера. Добавляется, что значительный вклад в разработку этого плана внес спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который имеет давние отношения с Кушнером, зятем Трампа.

