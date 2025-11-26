Капибары - одни из самых спокойных грызунов в животном мире. Иногда они кажутся друзьями даже свирепых хищников.

Капибары (Hydrochoerus hydrochaeris) - самые крупные из ныне живущих видов грызунов. Они кроткие и спокойные, а также редко оказываются досягаемы для свирепых хищников. Почему крокодилы не едят капибар, рассказывает IFLScience, ссылаясь на мнение эксперта Университета Бетюн-Кукман во Флориде.

Капибары обитают на большей части территории Южной Америки. Эти животные обычно собираются группами на берегах озер, рек и болот, где проводят дни, питаясь травой и водными растениями.

Удивительно, но такие умелые охотники, как крокодилы и аллигаторы, которых привлекает очень разнообразный рацион, редко интересуются поимкой капибар.

Одна из главных причин, по которой капибары почти никогда не попадают в меню крокодилов, заключается в прекрасной способности этих, на первый взгляд безобидных грызунов, эффективно защищаться.

Капибары обладают невероятно большими и острыми передними зубами, которые при необходимости могут нанести значительный урон, объяснила в интервью IFLScience доктор Элизабет Конгдон из Университета Бетюн-Кукман во Флориде.

Размеры тела капибар также подсказывают хищникам, что не следует рисковать и подвергаться опасности получения травм.

Интересный момент: если вдруг крокодил приближается к стаду капибар, те быстро образуют единый фронт, создавая мощный барьер. Подобная сплоченность и сила оставляют крокодила без шансов в попытке атаковать отдельного капибару.

Таким образом, увидеть крокодилов, охотящихся на капибар в дикой природе - большая редкость. "Исключение составляют детеныши капибар, которые могут быть лакомством для многих существ, таких как хищные птицы", - поясняет эксперт Университета Бетюн-Кукман во Флориде.

Также следует отметить, что наибольшую угрозу для этих дружелюбных капибар представляют люди. В Южной Америке существуют сообщества, которые охотятся на капибар.

