Президент США Дональд Трамп пытается как можно быстрее и любой ценой остановить войну РФ против Украины и это объясняет, почему детали его "мирного плана" до сих пор остаются нечеткими и подвержены изменениям.

Как пишет издание Politico, для Трампа самое главное - закончить войну в Украине, несмотря на то, каким будет окончательное содержание мирного соглашения. Издание отметило, что пока Европа и Украина были, мягко говоря, удивлены "мирным планом" из 28 пунктов, согласно которому Донбасс должен был отойти РФ, в Белом доме подчеркнули: у Трампа нет "красных линий" - ему важно, чтобы стороны согласились и война закончилась.

"Конечная цель - мир. Это самое важное, чего можно достичь. Остановить боевые действия, прекратить убийства. Именно этого он хочет в первую очередь", - сказал изданию высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Он добавил, что Трамп подпишет любое соглашение, которое "остановит войну и которое стороны смогут как можно быстрее согласовать".

Издание отметило, что желание Трампа как можно быстрее принять мирное соглашение объясняет и то, почему содержание его "мирного плана" постоянно меняется, и почему президент может в течение суток перейти от ультиматума Украине одобрить план до четверга - до утверждения, что его инициатива не является окончательной.

Это также объясняет, почему переговоры со сторонами ведут несколько американских чиновников.

"Мирный план" Трампа по Украине

Так называемый мирный план США, который они составляли вместе с россиянами, был обнародован неделю назад. План требовал от Украины передать Донбасс России, а также никогда не вступать в НАТО.

Европейские власти сразу назвали этот "мирный план" списком желаний российского диктатора Владимира Путина. В ЕС также добавили, что Стиву Виткоффу, который является автором данного плана, стоит обратиться к психиатру.

Украинские власти были более сдержанными в своих комментариях. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никаких резких заявлений по этому поводу не будет. Он лишь сказал, что украинская власть готова работать с этим "мирным планом".

Вас также могут заинтересовать новости: