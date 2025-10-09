Такое заявление было сделано перед 80-й годовщиной основания правящей в Северной Корее партии.

В Северной Корее заявили о твердой солидарности с позицией РФ по кризису в Украине и полной поддержке военных операций Москвы. Об этом сообщило государственное информационное агентство KCNA, передает Reuters.

Известно, что об этом говорится в совместном заявлении КНДР и России в четверг.

"Заявления сделаны накануне 80-й годовщины основания правящей в Северной Корее партии "Трудящиеся Кореи", которая будет отмечаться в пятницу", - отметили в Reuters.

Видео дня

КНДР и Россия - последние новости

Ранее Yonhap писало, что КНДР вооружила Россию почти на $10 млрд, получив в ответ в 8 раз меньше. Оказалось, что вклад Северной Кореи превышает треть ее годового ВВП, тогда как Россия отблагодарила продовольствием, нефтепродуктами, небольшим количеством средств ПВО, глушителями GPS и, возможно, несколькими боевыми самолетами.

В то же время журналисты отмечают, что углубление военного сотрудничества между двумя изолированными режимами представляет риск для стабильности в Восточной Азии и может иметь долгосрочные последствия.

Также в сентябре российский диктатор Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "храбрость" солдат Северной Кореи, которые воюют против Украины. В частности он выразил благодарность тысячам солдат КНДР, которые воюют за РФ, за "освобождение" Курской области, которую Украина захватила прошлым летом.

Вас также могут заинтересовать новости: