Потребность в работниках, согласно прогнозу, в Украине будет в ближайшие 10 лет.

Украинские работодатели все активнее привлекают к работе трудовых мигрантов. Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин рассказал, что недавно деревообрабатывающее предприятие из Закарпатья завезло 150 рабочих из Бангладеш, пишет Страна.ua.

Несколько компаний на строительном рынке также рассказали изданию, что заказали рекрутерам вербовку людей из Индии, Пакистана и Бангладеш.

"Пока что на стройплощадках их нет, все в процессе. Но тема очень перспективная", - рассказал руководитель одной из девелоперских компаний.

Отмечается, что из-за катастрофического дефицита кадров в стране и дисбаланса на рынке труда украинский бизнес вынужден искать персонал в других странах. Более того, прогнозируется, что в будущем потребность в трудовых мигрантах будет только расти.

"В перспективе ближайших 10 лет Международная организация труда оценивает нехватку трудовых ресурсов в нашей стране на уровне 8,8-8,7 млн. Цифры сформированы с учетом восстановления страны после окончания войны. Но и сейчас людей не хватает, а заменить их, кроме как иностранными рабочими, некем", - пояснил руководитель ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Пензин отметил, что уже сейчас украинские работодатели готовы трудоустраивать до 400-450 тысяч иностранцев в год.

Но есть и значительная проблема. Председатель концерна "Ярослав" Александр Барсук рассказал, что иностранные работники стоят недешево.

"22 тысячи нужно дать простому работнику. Еще 5 тысяч - посредникам, причем, не разово, а, как минимум, ежемесячно в течение первого полугодия. Еще столько же - на налоги. В итоге получается 32 тысячи гривен в месяц, что, мягко говоря, дороговато. Пока мы не смогли договориться", - поделился он.

Владелец сети продуктовых магазинов, который сам является выходцем из Таджикистана, объяснил, что "посредники выламывают руки" не случайно.

"На завозе людей уже выстроен прибыльный бизнес. Потому что привезти рабочего даже при наличии рабочей визы и всех разрешений очень сложно - на границе людей массово разворачивают. Через посредников вопрос с запретом на въезд можно решить за 1-3 тысячи долларов", - рассказал бизнесмен.

По его словам, уже известны ситуации, когда нелегалов держат как рабов, заставляя работать за копейки. Есть посредники, которые предлагают "купить раба", которому "не нужно платить зарплату" за 4-5 тысяч долларов.

В частности, что в сентябре текущего года полиция Украины разоблачила преступную группу, которая завозила в Киевскую область рабочих из Узбекистана. Им обещали высокие зарплаты, но на самом деле людей заставляли работать в сельском хозяйстве фактически на рабских условиях.

Рынок труда в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что результаты исследования рынка труда, которое проводила Европейская бизнес Ассоциация, показали, что большинство компаний в Украине в 2026 году планируют повысить заработную плату своим работникам. Результаты опроса показали, что 94% компаний планируют увеличить уровень заработной платы своим работникам. Примечательно, что 36% компаний имеют цель увеличить количество работников в 2026 году.

Также мы писали, что в исследовании от "OLX Работа" указывается, что наиболее приемлемым уровнем заработной платы для большинства украинцев является от 20 до 30 тысяч гривен. Такой ответ предоставил 31% респондентов. Отмечается, что 30% респондентов поделились, что хотят зарабатывать от 30 до 50 тысяч гривен, а 19% - от 50 тысяч. Зарплату в 10-20 тысяч считают приемлемой лишь 17% респондентов.

