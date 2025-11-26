Генеральный секретарь НАТО заявил, что перестал пытаться понять российского диктатора Владимира Путина.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о своем отношении к российскому диктатору Владимиру Путину и назвал условие, при котором глава Кремля будет придерживаться соглашения о завершении войны. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Рютте отметил, что когда еще занимал должность премьер-министра Нидерландов, ему приходилось работать с российским президентом. Это продолжалось до тех пор, пока в марте 2014 года он не вторгся в Крым.

"Возможно, я кому-то уже это говорил: я перестал пытаться понять этого парня", - заявил генсек НАТО.

Видео дня

В то же время, он добавил, что понял одну вещь о россиянах в целом и о Путине в частности.

"Каждый раз, когда заключаете соглашение, должны убедиться, что в его интересах - его придерживаться", - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что очень важно, когда будет достигнуто мирное соглашение по Украине, чтобы Путин больше не пытался напасть. Возможно это, по его мнению, только в том случае, когда он будет понимать, какие из-за этого будут последствия.

"Он не станет, если будет знать, что последствия для него будут сокрушительными, если попытается снова вторгнуться в Украину после длительного прекращения огня или, еще лучше, мирного соглашения", - сказал генсек НАТО.

При этом, Рютте отметил, что все будет зависеть от результатов переговоров, которые сейчас продолжаются с участием США между Украиной и Россией.

"Мы слышали президента Соединенных Штатов перед его поездкой на Аляску - он сказал, что США хотят быть привлечены к гарантиям безопасности для Украины. Мы наблюдали, как Европа активизировалась", - поделился он.

Поэтому, добавил Рютте, Украина будет иметь собственную армию и гарантии безопасности.

"И в этой комбинации должны обеспечить, чтобы Путин понял: он никогда больше не сможет сделать этого снова", - отметил он.

"Мирный план" Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание Bloomberg выложило стенограмму телефонного разговора между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником российского президента Юрием Ушаковым, который давал советы, как лучше всего представить главе Кремля президенту США условия для завершения войны в Украине. В частности, Уиткофф посоветовал Путину позвонить Трампу перед его встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, что тот и сделал.

Также мы писали, что издание FT со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, приближенных к президенту указало, что Украина согласилась ограничить численность своей армии до 800 тысяч военных в рамках мирных договоренностей, которые обсуждаются с США. Причем, территории и гарантии безопасности должны обсуждать лично президент Украины и глава Белого дома Дональд Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: