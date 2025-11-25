Враг пытается оккупировать город уже не первый месяц, и сроки постоянно переносятся.

Российские оккупационные войска не смогут захватить Покровск Донецкой области до конца текущего года. Однако они не оставят попыток оккупировать этот город.

Такой прогноз сделал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов. В интервью изданию LIGA.net он отметил, что россияне продолжат создавать почву для манипуляций на Покровском направлении. Сейчас там сосредоточено более 100 тысяч оккупантов.

"Эти попытки продолжаются уже более года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут подвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства, – трудно прогнозировать", – сказал Гнатов.

Начальник Генштаба добавил, что сообщения о том, что "все пропало" украинцы слышат с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Ранее такая риторика звучала во времена АТО/ООС. Однако ВСУ продолжают останавливать противника и наносят ему серьезные потери.

"Далеко не все идеально. Но максимум усилий прилагаем, чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим", – подытожил Андрей Гнатов.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 25 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 147 боевых столкновений с российскими оккупантами. На Покровском направлении враг 46 раз пытался прорвать украинскую оборону.

Ранее офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что происходит в Покровске. По его словам, ситуация в городе противоречивая. За сутки там было 150 попыток штурмов и атак, попыток прорыва обороны. Цехоцкий добавил, что враг несет большие потери.

