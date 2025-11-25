Шортлист станет известен 16 декабря.

Документальная лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" прошла квалификацию на 98-ю премию "Оскар" сразу в двух категориях: документальных и международных фильмов.

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала длинный список всех лент, которые соответствуют правилам премии и могут претендовать на номинацию. В него вошли 201 документальный, 86 международных и 35 анимационных фильмов. Из этих списков члены Академии будут выбирать шортлист, который станет известен 16 декабря, а официальные номинанты - уже 22 января.

После успешного фестивального тура 2025 года фильм "2000 метров до Андреевки" официально появится на двух стриминговых платформах. Первая премьера состоится 25 ноября на американском канале PBS и YouTube-канале FRONTLINE PBS. Фильм будет доступен тем, кто находится в США или имеет американский IP-адрес. Премьера на украинском состоится на Киевстар ТВ уже 27 ноября.

Лента, как и предыдущий фильм режиссера "20 дней в Мариуполе", создана в партнерстве между Associated Press и FRONTLINE. Старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пейс высказалась о ней так:

"2000 метров до Андреевки" - это глубоко ощутимое и бескомпромиссное описание того, что происходит на поле боя. Журналистика очевидцев чрезвычайно важна - особенно во время конфликта - чтобы показать миру реальные факты, и именно это делает этот фильм".

Как сообщал УНИАН, в конце августа украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" для участия в "Оскаре" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

