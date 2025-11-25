Его дядя погиб в результате российского удара.

Известный украинский фотограф Константин Либеров сообщил, что в результате массированной российской атаки на Киев потерял своего дядю.

Мужчина написал в своем Instagram-аккаунте, что его родственник всю жизнь работал водителем в Одессе, но сегодня в 07:00 оказался в Киеве - он был одним из водителей, которые приехали выгружаться в логистический центр сети Novus:

"Всю свою жизнь он прожил в Одессе. Работал простым водителем. И оказался в Киеве именно в 7 утра и именно там, куда попала российская ракета. Мы не были очень близки, но стабильно общались несколько раз в год. И вот сейчас его нет. Его, как и еще пятерых ни в чем не повинных людей, убила р**ия".

Как известно, этой ночью оккупационная армия Российской Федерации выпустила по Украине 464 дронов, четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2, семь крылатых "Искандер-К", восемь крылатых "Калибров" и три баллистических "Искандер-М".

В результате этой атаки также погиб украинский декоратор Вадим Тупчий, известный работой над "Шоу Долгоносиков".

