В случае достижения мирного соглашения, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потребует "особого статуса", а также соглашения о сотрудничестве между Украиной и агрессором Россией.

Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Reuters. Оно прозвучало на фоне активизации усилий администрации Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

"Независимо от того, на какой стороне линии она (ЗАЭС, – ред.) окажется, вам придется заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества", – говорит Гросси.

Гросси добавил, что пока война не будет прекращена, "всегда существует вероятность, что что-то пойдет очень, очень не так".

"Ни один оператор не может использовать атомную электростанцию, когда по ту сторону реки находится другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого", – заявил гендиректор МАГАТЭ.

Reuters добавляет, что согласно проекту поддержанного Штатами 28-пунктного "мирного плана", работу ЗАЭС предлагают возобновить под наблюдением МАГАТЭ, а произведенную электроэнергию распределить поровну между Украиной и страной-оккупантом.

"Распределять или не распределять – я не хочу углубляться в этот вопрос, потому что он политический... Это вопрос, который Украина и Россия будут решать в определенный момент. Но одно ясно: МАГАТЭ является незаменимым в этой ситуации", – отметил Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и имеет шесть реакторов. Она оказалась под контролем российских оккупантов в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Ее захватили 4 марта во время оккупации Энергодара. В СМИ не раз писали о намерениях России подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Сейчас оккупированная станция не производит электроэнергию, но на ней не раз возникали угрожающие ситуации. Шесть реакторов ЗАЭС еще с 2022 года находятся в состоянии холодного останова. Они используют внешние линии электропередач и аварийные системы для предотвращения отключения электроснабжения станции.

