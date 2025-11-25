В первоначальном "мирном плане" по завершению войны предусматривался отказ Украины от членства в НАТО.

Украина не будет отказываться от конституционного обязательства двигаться в НАТО в будущем. Такое заявление сделал в интервью изданию Axios руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя "мирный план" по завершению российско-украинской войны.

В материале отмечается, что в первоначальном "мирном плане" предусматривался отказ Украины от членства в НАТО. Также Киев должен был отказаться от размещения войск стран-членов Альянса на своей территории в обмен на гарантии безопасности.

Ермак отметил, что Украина не откажется от пути в НАТО, но добавил:

"Мы живем в реальности. Мы не в НАТО".

Примечательно, что в обновленный проект "мирного плана" включили гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты Америки и европейские страны предоставят Украине.

По словам руководителя Офиса президента, речь идет о "юридически обязывающих" гарантиях. Ермак отметил, что в Вашингтоне с позитивом отреагировали на идею закрепить их в официальном договоре.

"Мирный план" по завершению войны в Украине

Как известно, еще несколько дней назад в медиа появился ряд материалов о том, что США и Россия разработали "мирный план". Многие называли его принуждением Украины к капитуляции.

Предложенный план состоял из 28 пунктов, среди которых было и требование об отказе Украины от всей территории Луганской и Донецкой областей. Также РФ требовала предоставления особого статуса русскому языку.

После встречи между представителями Украины и США, состоявшейся в Женеве, план сократили до 19 пунктов. По данным Bloomberg, оттуда убрали и пункт об использовании российских замороженных активов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что чувствительные вопросы он обсудит с Трампом лично. Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом в ближайшее время – возможно, на День благодарения 27 ноября.

