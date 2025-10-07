Новая система могла быть создана на базе Hwasong-11Da.

В Северной Корее представили новое гиперзвуковое оружие во время выставки "Самооборона-2025" - пусковую установку Hwasong-11Ma. Как пишет Chosun Daily, в новом вооружении баллистическая ракета KN-23 могла быть объединена с гиперзвуковым планирующим блоком.

В издании отметили, что KN-23 является одним из видов оружия, которое Северная Корея поставляла России во время ее полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики считают, что эту ракету могли модифицировать в гиперзвуковую на основе проверки боевых характеристик

По оценкам, ракета в составе установки Hwasong-11Ma способна лететь на малых высотах со скоростью, превышающей 5 Махов (примерно 6125 км/ч) до момента попадания. Аналитики портала Defense Express также обратили внимание, что в головной части ракеты установлен гиперзвуковой глайдер. Именно он должен на одном из этапов полета отделяться и далее направляться к своей цели с гиперзвуковой скоростью.

Кроме того, украинские аналитики уверены, что новая система создана на базе Hwasong-11Da. Вероятно, боевую часть прежней системы заменили на глайдер и механизм разъединения.

Также в издании заметили сходство между Hwasong-11Ma и российским "Искандер-М". По словам аналитиков, обе системы имеют почти одинаковую конструкцию хвостовой части ракеты и похожую концепцию пусковой установки.

Представлен новый ракетный комплекс ПВО КНДР - что известно

Ранее в Северной Корее показали новый зенитный ракетный комплекс на гусеничном шасси. В "Милитарный" отметили, что он похож на российский "Панцирь".

В Defence Blog считают, что за основу разработчики могли взять удлиненное шасси самоходных артиллерийских установок M-1989, Juche 107 или похожих систем. В передней части боевой машины расположена кабина экипажа, где, вероятно, находятся механик-водитель, командир, оператор и наводчик, а в центральной части смонтирован зенитно-ракетный модуль с шестью транспортно-пусковыми контейнерами с каждой стороны.

